”Tää on kivaa, kun vaan jaksaa yrittää”

Vilma Elfvengren on innokas pilkkijä ja viihtyisi jäillä enemmänkin, mikäli harrastus olisi tytöstä itsestään kiinni. Kaloja Vilma jaksaa narrata pitkään, sillä kärsivällisyyttä tomeralla seitsemänvuotiaalla riittää.

– Vilma on innokas lähtemään pilkille aina, kun vain ehdin häntä viemään. Viime kerralla totesin kolmen tunnin kohdalla, että nyt alkaa äiti väsyä, Vilma puolestaan olisi viihtynyt helposti vielä pidempään, naurahtaa tytön äiti Miia Valtonen.

Ensimmäisen kerran Valtonen muistelee Vilman olleen pilkillä mukana alle kolmevuotiaana. Suvusta kovia pilkkimiehiä- ja naisia löytyy, sillä Vilman isomummo on SM-kisoissakin mitaleita napsinut Taimi Kinnunen.

Pääasia ei Vilman mukaan pilkkireissuilla ole saalis, vaan se, että yrittää. Vuosien mittaan omatoimisuus on lisääntynyt ja nyt madon laittaminen koukkuun sekä vastaavasti kalan irrottaminen koukusta onnistuu itse. Mikäli saalis on ottanut kylki- tai mahaosuman koukusta, huutaa Vilma äidiltään apua viereiseltä reiältä. Myös kalojen tunnistus luonnistuu; raitakala on ahven, ja limainen ja kiiltävä saalis on särki.

– Kyllä se vähän ällöttää ottaa kala pois koukusta, mutta onhan se kiva saada itse pois. Joskus jää koukku kiinni hanskaan ja silloin tarviin kyllä äidin avuksi, lisää Vilma.

Joka kerralla jonkunlaisen saaliin nuori pilkkijä on saanut. Aivan pienimmät kalat Vilma päästää takaisin järveen ja vähän isommat kalat hän jättää linnuille syötäväksi. Kaikista isoimmat kalat viedään käsiteltäväksi ja perattavaksi isomummolle.

Suurin Vilman itse pilkillä saama kala on noin 380 gramman painoinen ahven, jonka pussiin saamiseksi oli kaksikon mukaan ihan tekemistä. Ahven sätki ja sätki, ennen kuin se saatiin hengiltä ja pussiin isomummolle toimitettavaksi.

– Isomummo on antanut paljon neuvoja ja välillä totean, että emmä enää tarvi ohjeita. Viimeksi isomummo sanoi, että voisitte jo alkaa opetella perkaamaan kalat itse, kertoo Vilma.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Innostuksesta kertoo se, että vapaapäivänä jäälle lähdettiin aamutuimaan, ja iltapäivästä kaverisynttäreiden jälkeen Vilma Elfvengren halusi lähteä vielä uudelleen pilkille äitinsä Miia Valtosen kanssa.

Vilma Elfvengren viihtyy pilkillä, vaikkei kalaa tulisikaan.