Puheenvuoro: Uskonnonvapaus, sananvapaus, kokoontumisvapaus, missä ne ovat?

Olen kaivannut Joutsan Seudun palstoille kulttuurikeskustelua, niin että yhdestä aiheesta kirjoitettaisiin eri näkökulmia. Jokainen osaa kirjoittaa, ja tarvittaessa toimitus karsii kirjoitusvirheet, kunhan asia tulee esiin. On sama, kuka puhuu, sillä mielipiteitä ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen. Jokainen näkökulma on itsenäinen ja arvokas.

Jotkut seurakunnat ovat kuin tyhmiä neitsyitä, odotetaan Ylkää, mutta seurakunta on torkkutilassa. Tähän saumaan iski valtiovalta, joka lainsäätäjän arvovallalla on jo ajat sitten kääntänyt Jumalan kymmenen käskyä päinvastaisiksi.

Nyt terveydenhoidon perusteella on suljettu kirkot, ja se mikä minua loukkaa on ilmoittautumisvelvoite, jos tavallinen syntinen haluaa jumalanpalvelukseen. Ettei meitä olisi valtavassa kirkossa liikaa! Turvaväli Joutsan oloissa voisi olla monta metriä. Euroopan kaikissa kirkoissa on aina saanut mennä jumalanpalveluksiin anonyyminä, siis tähän saakka.

Olen monesti katsellut Joutsan kirkon taidolla rakennettuja seiniä. 200 vuotta sitten joutsalaiset isännät ilmaisivat uskonsa rakentamalla kirkon Jumalan kunniaksi. He lahjoittivat valtavat tukit ja alkoivat rakentaa, ainoana ”teknisenä” apuvälineenä hevonen. Tämä saarna elää.

Miksi piispat vaikenevat? Missä he palvelevat Jumalaa? Kunpa edes papit älähtäisivät.

Sanonta, että suomalaiset eivät kestä hyviä aikoja, vaan vasta kriiseissä hyvät ominaisuutemme tulevat esiin, on ainakin ennen pitänyt paikkansa.

Eikö nyt ole kriisi?

Ylimitoitettua kansalaistottelemattomuutta on se, että lähdetään marssimaan mielenosoituksiin ja vastustamaan viranomaisten perusteltuja rajoituksia. Ruotsalaiset eivät hyväksyneet mitään rajoituksia, ja siellä on jo 13.000 henkeä kuollut koronaan.

Mikä olisi suomalainen ratkaisu nykytilanteessa? Meitä on vähän, ja kirkoissa vielä vähemmän. Uskonnonvapauden perusteella vaadin: kirkot auki!

Päivi Elomaa-Onali

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.