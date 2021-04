Levälahden siltaa kunnostetaan tänä vuonna

Mieskonmäessä seututie 431:llä sijaitsevaa Levälahden siltaa aiotaan kunnostaa tänä vuonna. Keski-Suomen ely-keskus on alustavasti arvioinut siltaremontin ajoittuvan touko-marraskuulle.

– Korjaustyön tarkka ajankohta ja siltapaikan liikennejärjestelyt varmistuvat alkukesästä, kun sillankorjausurakoitsija on valittu ja urakoitsija on laatinut urakan toteutussuunnitelmansa, kertoo ely-keskuksen yksikön päällikkö, siltainsinööri Jari Mikkonen.

Remontissa sillan vanha betonirakenteinen kansilaatta korvataan Mikkosen mukaan uudella elementtirakenteisella betonikannella, sillankaiteet ja siltapaikan tiekaiteet uusitaan ja siltapaikka siistitään. Viimeksi mainittu tarkoittaa käytännössä siltakeilojen raivausta.

Seututiellä numero 431 eli Leivonmäen ja Otavan välisellä tiellä, parisataa metriä Kangasniementien risteyksestä sijaitseva Levälahden silta on rakennettu vuonna 1935, eli sillä on ikää jo yli 80 vuotta. Väylävirasto luokittelee sillat niiden kunnon mukaan asteikolla 1–5, ja Levälahden silta on Jari Mikkosen mukaan luokiteltu viimeksi marraskuussa 2019 tehdyssä yleistarkastuksessa kuntoluokkaan kaksi eli huonokuntoiseksi. Syynä tähän ovat olleet pääasiassa kansilaatan ikääntyminen ja kaiteiden puuttuminen.

Levälahden silta on rakennettu vuonna 1935. Väyläviraston kuntoluokituksessa silta on luokiteltu asteikolla 1–5 luokkaan kaksi eli huonokuntoiseksi. Kuva: Janne Airaksinen / JS Arkisto

Käynnistyessään siltaremontti tietää kyseiselle tieosuudelle väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja niistä ely-keskus aikoo tiedottaa lähempänä remonttiajankohtaa. Siltainsinööri Mikkosen mukaan se, että kansi uusitaan elementtirakenteisena, lyhentää kuitenkin korjaustyön liikenteelle aiheuttamaa haittaa merkittävästi.

Siltaremontin on Mikkosen mukaan alustavasti ennakoitu maksavan noin 150.000 euroa. Summa tarkentuu kustannusarvioksi korjaussuunnitelman valmistuttua.

Tarja Kuikka