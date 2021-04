ABC Joutsa mukaan RESQ-sovellukseen – tavoitteena nollahävikki

ABC Joutsa on ottanut käyttöönsä RESQ Club-sovelluksen, jonka tarkoituksena on pienentää ruokahävikkiä annos kerrallaan. Asiakkaalla on mahdollisuus pelastaa edullisesti ruoka-alan toimijalta käyttökelpoista ruokaa, joka muuten menisi hukkaan.

– Idea on se, että me laitamme sovellukseen tuotteita tai annoksia, jotka asiakas voi lunastaa. Käytännössä se tarkoittaa marketin puolella tuotteita, joissa viimeinen käyttöpäivä lähestyy. Ravintolan puolelta voimme tehdä esimerkiksi päivän lounaasta annoksia, jotka on jäähdytetty ja säilytetty oikein, valaisee ABC Joutsan apulaisliikennemyymäläpäällikkö Anne Soilu.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Soilu kertoo, että ensimmäisen kerran sovellusta kokeiltiin asemalla viime vuoden maaliskuussa. Silloin sitä ehdittiin käyttää vain viikko, kun poikkeusolot laittoivat paikan kiinni kuukausiksi. Tämän vuoden helmikuusta lähtien sovellus on ollut aktiivisesti käytössä ja lähes poikkeuksetta päivittäin tarjolla on ollut jotain.

Ruokahävikin pienentäminen ei Soilun mukaan vie kovin rutkasti aikaa henkilökunnalta. Tuotteet laputetaan ja syötetään tabletilla järjestelmään, josta asiakas voi selailla niitä karttaa sekä listaa tutkimalla. Koronarajoitusten vuoksi asemalla ei saa ruokailla, joten sovellus toimii kätevästi tähän tilanteeseen. Asiakas valitsee tuotteet, suorittaa maksun sovelluksen kautta ja noutaa ne itselleen sopivana aikana asemalta. Tuotteille voi määrittää järjestelmään tarkan noutoajan, mutta Joutsassa annoksia on mahdollista hakea aseman aukioloaikojen mukaan.

– Pyrimme käymään heti aamusta marketin lävitse ja laittamaan punalappuiset tuotteet sovellukseen. Voimme tehdä tuotteista niin sanottuja ruokakasseja, tai sitten syöttää ne yksitellen tarjolle. Olemme tehneet leipä- sekä herkkukasseja, joiden sisältö pyritään kirjoittamaan sovellukseen auki mahdollisimman tarkasti. Joskus saatamme laittaa jonkun pienen yllätystuotteen matkaan piristykseksi, listaa Soilu.

Sovelluksen avulla pyritään vähentämään käyttökelpoisten tuotteiden aiheuttamaa ruokahävikkiä.

– Asemalla on havaintojemme mukaan käynyt mukavasti uusia asiakkaita juuri sovelluksen myötä. Esimerkiksi naapurikunnista käydään pelastamassa tuotteita kotimatkalla, kun ne on aamulla pelastettu sovelluksesta. On ollut mukava nähdä, että ihmiset haluavat yhdessä meidän kanssamme vähentää hävikkiä, summaa Soilu.

Sovelluksen hittituotteet ovat Soilun mukaan ehdottomasti naudan jauheliha sekä kana- ja kanafileet, jotka yleensä katoavat järjestelmästä muutama minuutti niiden sinne syöttämisen jälkeen. Tuotteet säilytetään asian vaatimalla tavalla ja asiakkaan näyttäessä tiskillä sovelluksesta koodin, tuotteet noudetaan ja annetaan suoraan asiakkaalle. Näin toimimalla varmistetaan niiden laatu ja saadaan vähennettyä ruokahävikkiä vastuullisesti yhdessä.

Jonna Keihäsniemi

Mikä ihmeen RESQ-sovellus?

ResQ Club on suomalainen ruokahävikkiä vastaan taisteleva yritys, jonka tavoitteena on nollahävikki

Ruoka-alan toimijat ilmoittavat ylijäämäruokansa annoksina palveluun, josta asiakas voi pelastaa ne

Palvelussa on myytävänä aterioita, välipaloja sekä ruokakasseja puoleen hintaan

Asiakkaat näkevät annokset palvelussa ja voivat ostaa ne suoraan sovelluksen kautta

Sovelluksen karttanäkymä näyttää listan pelastettavista tuotteista päivittäin

Maksaminen onnistuu yleisimmillä verkkomaksut sallivilla maksukorteilla, PayPalilla, Apple Paylla sekä ResQ-krediiteillä

Yläkuva: Anne Soilu syöttää päivän tuotteet järjestelmään tabletilla, josta asiakkaat voivat lunastaa ne itselleen. Myös maksu tapahtuu sovelluksen kautta.