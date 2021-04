Karoliinan Kahvimylly avaa pääsiäisenä Puistokahvilan Selänpohjaan –kansallispuiston kävijätutkimus myös käynnissä

Leivonmäen kansallispuiston Selänpohjan pysäköintialueella palvelee jälleen kahvila, kun pääsiäisenä toimintansa aloittaa Karoliinan Kahvimylly. Metsähallituksen tiedotteen mukaan Karoliinan Puistokahvilan tukikohtana toimii viime syksynä parkkialueelle rakennettu taukokatos.

Aiemmin Selänpohjassa kahvilatoiminnasta vastasi kaksi vuotta telttakahvila Leivonen, joka lopetti toimintansa viime vuoden lopussa. Metsähallitus haki paikalle uutta toimijaa tämän vuoden helmikuussa. Metsähallituksen puolelta toiminnan jatkajaksi toivottiin paikallista yrittäjää, joten Karoliinan Kahvimyllyn lähellä ja käsin leivotut tuotteet sopivat kansallispuistoon erityisen hyvin.

Karoliinan Kahvimyllyn yrittäjä Pirjo Soilu kertoo Metsähallituksen tiedotteessa, että kahvilanpito maastossa ilman sähköä on oma taiteenlajinsa. Valikoimassa on lettuja, pullia, täytettyjä sämpylöitä ja rieskaa, sekä suolaista ja makeaa piirakkaa – kaikki retkeilyhenkisesti. Kahvi sekä letut valmistetaan kaasukeittimellä taukokatoksessa. Myös kierrätys on huomioitu, sillä Puistokahvilan tarjoiluastiat ja aterimet on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Alkuun kahvila on auki säävarauksella viikonloppuisin, mutta kesälle aukioloaikoja tullaan laajentamaan kysynnän mukaan.

Kahvilatoiminnan lisäksi Selänpohjassa aloitettiin helmikuussa kävijätutkimus, johon aineistoa kerätään paikan päällä lokakuuhun asti. Toteutettavan kävijätutkimuksen avulla pyritään selvittämään alueen kävijärakennetta ja käytön alueellista jakautumista. Lisäksi kartoitetaan kävijöiden kokemuksia sekä mielipiteitä puiston hoidosta ja sen kehittämiskohteista. Myös kävijöiden rahankäyttöä sekä sen paikallistalouden vaikutuksia selvitetään. Edellisen kerran kävijätutkimus toteutettiin Leivonmäen kansallispuistossa vuonna 2010.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Karoliinan Kahvimylly aloittaa kahvilatoiminnan pääsiäisenä Leivonmäen Selänpohjan parkkialueen taukokatoksessa. Kuva: Tarja Kuikka.