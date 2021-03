Ravintolasulku jatkuu, paikalliset yrittäjät jatkavat samoin kuvioin

Ravintolasulun jatkuessa uudet kolme viikkoa Joutsan seutukunnalla toimivat alan yrittäjät aikovat jatkaa samoin kuvioin kuin ensimmäiset viikot. Valtaosa yrittäjistä siirtyi sulun alkaessa väliaikaisesti take away -myyntiin ja aikoo pitäytyä siinä myös seuraavien viikkojen ajan.

Koronavirusepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheita koskeva ravintolasulku tuli voimaan 9. maaliskuuta ja sen oli määrä kestää kolme viikkoa eli viime sunnuntaihin. Viime viikolla maan hallitus kuitenkin katsoi sulun jatkamisen välttämättömäksi vallitsevan tautitilanteen takia ja esitti sen jatkamista edelleen kolmella viikolla eli 18. huhtikuuta asti. Eduskunta teki päätöksen sulun jatkamisesta sunnuntaina.

Joutsan Seutu kysyi ennen sulkua muutamilta seudun ravintolayrittäjiltä, miten nämä aikovat toimia sulun ajan. Hotelli-ravintola Aaton ja Ellin sekä Ravintola Kellarin yrittäjä Visa-Matti Kuitunen ja Ravintola Reetin yrittäjä Jarno Ankerman kertoivat tuolloin yritystensä siirtyvän take away -myyntiin.

Sulun jatkuessa molempien ravintolat myös jatkavat samalla linjalla. Reetin Ankerman toivoo tilanteeseen helpotusta, kuten varmasti jokainen alan yrittäjä viime viikkoina.

– Toivomme hartaasti, että ainakin Keski-Suomi ja eritoten pienet puhtaat kunnat saisivat avata ovensa. Toukokuu toisi kuitenkin paljon kaivattuja euroja ravintolan kassaan, sanoo Ankerman.

Noutotyyppiseen toimintaan siirtyneissä yrityksissä myynti tuskin yltänee sulun aikana niin sanotun normaaliajan euroihin. Reetissäkin take away -ruokaa on mennyt Ankermanin mukaan vain noin neljänneksen normaaliin nähden.

Huttula ilmoitti ennen ravintolasulun alkamista sulkevansa ovensa tilapäisesti kokonaan. Sielläkin pitäydytään toimitusjohtaja Jaakko Ikosen mukaan sulun jatkuessa alkuviikkojen linjassa, eli noutomyyntiä ei ole edelleenkään luvassa, vaan Huttulan ovet pysyvät 18. huhtikuuta asti suljettuna.

– Avoinna pitäminen take away -myynnillä ei ole taloudellisesti järkevää. Lisäksi liikenne Nelostiellä on erittäin hiljaista, sanoo Ikonen.

Huttulan henkilökunta on ollut toistaiseksi lomautettuna. Täysin hiljainen talo ei ole kuitenkaan suljettujen oviensa takana ollut, vaan omistajat ovat Ikosen mukaan käyttäneet sulkuajan hyväksi siivoamalla ja ehostamalla liiketiloja.

Tarja Kuikka