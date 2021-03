Kesäkuun kuntavaaleihin on lähdössä mukaan lisää ehdokkaita. Joutsan vihreiden listalle ehdokkaaksi on tulossa aiempien neljän ehdokkaan lisäksi Taisto Holla. Luhangassa perussuomalaisten ehdokkaaksi on lähdössä Risto Ahola. Ahola on toistaiseksi perussuomalaisten ainoa ehdokas Luhangassa.

Tämän hetken tiedon mukaan Joutsassa on kuntavaaliehdokkaita yhteensä 50 ja Luhangassa 23. Puolueet voivat täydentää ehdokaslistoja 4.5. asti.

Markku Parkkonen