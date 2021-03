Akaa koulutti JoSePaa, mutta sarjapaikka varmistui

Liikunnan Riemu Jyväskylästä varmisti JoSePalle liigapaikan Futsalissa myös ensi kaudeksi. Kapealla miehistöllä Akaalle matkustanut JoSePa ei sitä itse pystynyt varmistamaan, vaan kovassa playoff-kunnossa oleva Akaa takoi taululle lukemat 13-3 (9-2). Riemun voittaessa kuitenkin PJK:n vieraissa 3-4, ei PJK noussut JoSePan ohi, vaan joutuu karsimaan. JoSePan ja Sievin kausi loppuu, Ilves ja PJK karsivat kahdesta liigapaikasta FutsalYkkösen kahta parasta vastaan. HIFK ja PP-70 putoavat divariin.

JoSePan lähtökohdat päivän peliin olivat jo valmiiksi kehnot, kaksi pelaajaa jäi viime hetkessä pois, ja vielä yksi pieni loukkaantuminen lämmittelyssä, joten kuudella kenttämiehellä ei JoSePa hirveän pitkään kyydissä pysynyt. Alku oli hyvä mutta voitontahtoinen ja kymmenen pelin voittoputkessa oleva Akaa ei lopulta armoa antanut, vaan viimeisteli vielä reikäpaidallakin ihan harjoitusmielessä murskalukemat.

JoSePalla kauden osalta minimitavoite täyttyi, sarjapaikka ilman karsintoja. Käytännössä paikan varmisti viiden ottelun voittoputki helmi-maaliskuussa, mukaan mahtui pari yllätysvoittoakin. Playoffunelman murskasi kehno keskitalvi, jolloin kentällisen verran ukkoja oli telakalla ja armeijakin vei oman osansa. Kaikilla joukkueilla on tietenkin omat kokoonpano-ongelmansa, mutta Olli Malinin, Benno Hanslianin, Joonas Manzon ja Jari Kotimäen poissaolo näkyi varsinkin hyökkäyspelissä keskitalvella, Hanslian ja Malinin olivat koko kevätkauden pois. Kosusen veljekset, Tarkko Savela ja Otto Piili kantoivat tällöin kovaa pelillistä kuormaa.

Uusia vastuunkantajiakin löytyi. Elmeri Linnera ja Heikki Rasmus murtautuivat pelaavaan kokoonpanoon, Aake Partion loukkaantumisen jälkeen Niko Rantanen otti joukkueen reppuselkään maalilla muutamassa elintärkeässä voittopelissä. Ilari Ahonenkin teki debyytin JoSePan maalilla. Matias Paappasen, Tuukka Korhosen, Matti Nurmisen ja Eetu Oksasen kausi jäi kovin rikkonaiseksi armeijan ja pienten loukkaantumisten takia.

Hyviä hetkiäkin kauteen tietenkin mahtui. JoSePa oli tammikuun lopussa suoran putoajan paikalla, eikä pelillinen ilme hirveästi voittoja luvannut. Siitä alkoi kuitenkin viiden peli voittoputki, joka nosti JoSePan jopa playoff-kamppailuun. Vierasvoitto Somerolta, ja nousut kolmen maalin takaa voittoon HIFK:ta ja ennen kaikkea Torniota vastaan jäivät kauden huippuhetkinä mieleen. Ohuet saumat pudotuspeleihin kariutuivat sitten pohjoisen kiertueseen ja Akaa-tappioon, oikeastaan odotetusti.

– Eväät oli tämän päivän pelissä nopeasti syöty, playoffkuntoinen Akaa oli liikaa. 30 pinnaa kaudesta on ihan hyvä, mutta paljon jäi irtopisteitä maailmalle. Näin kapealla rosterilla avainmiesten puuttuminen keskitalvella oli paha paikka. Tietyllä tavalla koko kausi oli selviytymistä, onneksi tuli tällekin kaudelle voittoputki, kommentoi JoSePan valmentaja Mikko Paappanen.

– Supertyytyväinen ei voi olla, ei olla kuitenkaan kelkasta pudottu, kehitystä on tapahtunut. Edelleen tarvitaan laajempi rinki, enemmän futsaliin suuntautuneita pelaajia. Siinä on haastetta tulevalle kaudelle. Tällä joukkueella on oikeasti paljon potentiaalia, runko on vaan pidettävä kasassa ja treenejä alle, pohti Paappanen.

Petri Hentinen