Pihatöistä raskaimpien koneiden rattiin

Joutsalaista Markus Saarta on pienestä pitäen kiinnostaneet koneet, vaikkei ihan lähipiiristä löytynytkään konetta tai koneyrittäjää.

– Jos naapureilla sattui olemaan traktori tai auton ikkunasta matkalla jonnekin näkyi metsäkone, oli niitä pakko päästä katsomaan. Tällaisia muistoja minulla on paljon lapsuudesta. Ensin vanhemmat veivät minua tutkimaan koneita lähempää ja nyt vanhempana olen saanut heiltä tukea yrittäjäksi ryhtymiseen. Minulle on opetettu pienestä pitäen, että rahan eteen pitää jotain tehdä. Siinä sitten motivoitui omalla työllä tienaamaan ja säästämään, toteaa Saari.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Saari valmistui maanrakennuskoneenkuljettajaksi Jyväskylän aikuisopistosta vuonna 2014. Samana keväänä Joutsan kunta tarjosi ohjausta yrityksen perustamisesta kiinnostuneille. Saari tarttui mahdollisuuteen ja kävi yritysneuvojan pakeilla saamassa tietoa toiminimen perustamiseen liittyvistä asioista. Kiinnostus yrittäjyyteen syttyi ja hyvien neuvojen myötä Saari rohkaistui perustamaan toiminimen heinäkuussa 2014.

Ensimmäiset vuodet olivat hiljaisia, lähinnä satunnaisia mökkitalkkaritöitä palkkatyön ohessa. Yksi vuosi vierähti armeijassa, jonka jälkeen vuonna 2016 Saari osti oman traktorin lumitöitä varten. Muutama vuosi sitten hän hankki niittokoneen ja pikkuhiljaa kaluston kasvamisen myötä samassa tahdissa myös työt ovat lisääntyneet. Nyt toimenkuvaan kuuluvat erilaiset traktoriurakoinnit, lumityöt, tienvarsiniitot sekä alusta asti kuvoissa olleet mökkitalkkarityöt.

– Kaikkea voi kyllä rohkeasti kysyä. Mikäli en itse pysty toteuttamaan, niin melko varmasti tiedän henkilön, joka pystyy kyseisen homman tekemään. Kalustoa kuitenkin jo löytyy monenlaisiin hommiin, toteaa Saari.

Vakityö Saarella on edelleen heinolaisessa konefirmassa, jossa hän tekee metsämaanmuokkauksia kaivinkoneella, mutta kaksi talvea lomautettuna on antanut mahdollisuuden kehittää toiminimeä. Kausiluontoisesti konefirmassa töitä riittää, mutta ajatus metsähommien tekemisestä omalla kaivinkoneella on pyörinyt mielessä jo jonkun aikaa. Keikkatyö- tai kiireapulaisen pesti toimii myös muiden toimien ohella, etenkin talviaikaan.

– Minulle metsä työpaikkana on ihan ykkönen. Siellä on oma rauha ja vapaus, joka mielestäni on parasta työssä. Lisäksi tykkään siitä, kun heti näkee konkreettisesti työssä oman käden jälkensä, tiivistää Saari.

Saari haluaa tehdä monenlaista työtä eikä olla vain yhden homman varassa. Tähän toiminimi on sopinut mainiosti, mutta päätoimiseksi yrittäjäksi ei Saari vielä voi itseään kutsua.

– Ajatuksena on, että joskus saisin elätettyä itseni omalla yrityksellä ja kiihtyvällä tahdilla sitä kohti tässä ollaan menossa. Aluksi ideana oli mökkitalkkarihommat, mutta nyt pikkuhiljaa olen siirtynyt raskaampien koneiden pariin. Erilaisista työkoneista kokemusta ylä- ja alamäkineen tältä alalla löytyy, toteaa Saari.

Kulunut talvi on ollut työntäyteinen, lumitöitä sekä metsäkonehommia on riittänyt kiitettävästi. Seuraavaksi hankintalistalla on oma kaivinkone. Asiakaskuntaa on alkanut muodostua niin metsäalalta kuin pihahommista, mökkitalkkarihommissa osa asiakkaista on ollut mukana alusta asti.

– Kyllä puskaradio sekä sosiaalinen media ovat olleet erittäin merkittäviä itselle oman toiminnan laajentamiseen. Kun hoitaa hommansa hyvin, usein siitä mainitaan myös toisille ja nimi alkaa tulla tutuksi, kiittelee Saari.

Pelkkää ruusuilla tanssimista ei metsäala kuitenkaan ole, vaan keskustelua sivusta seuranneena Saari näkee alalla joitakin ongelmia. Hänen mukaansa suurilla metsäyhtiöillä on liian määräävä rooli ja urakoitsijat ovat tiukoilla. Saaren mielestä hintapolitiikan muuttaminen reilummaksi yrittäjien näkökulmasta voisi kannustaa metsäalalle uusia toimijoita. Samalla hän haluaa kannustaa nuoria rohkeasti kokeilemaan yrittäjyyttä, oli ala mikä tahansa.

– Mielestäni yrittäjyys ei ole elinkautistuomio, ja apua sekä neuvoja on paljon saatavilla. Itse olen kokenut erittäin hyvänä tämän sivutoimen palkkatyön ohella, siitä on kertynyt paljon hyvää kokemusta, summaa Saari.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Markus Saari on tehnyt muun muassa mökkitalkkarin hommia sivutoimisena jo vuodesta 2014 lähtien.

Alakuva: Saarella on jonkin verran omaa kalustoa, seuraavana hankintalistalla on oma kaivinkone.