Pääkirjoitus: Urheilijat tuovat näkyvyyttä alueelleen

Viime viikkoina on paikallisten urheilijoiden seuraamisesta kiinnostunut kansa saanut jännittää ainakin kahdessa lajissa. Joutsan Pommin ampumahiihtäjä Suvi Minkkinen päätti maailmancupin kautensa viime viikonloppuna ja JoSePan Futsal-liigajoukkue pelaa ensi sunnuntaina runkosarjan viimeisen ottelunsa tällä kaudella.

JoSePan joukkueen kohtaloksi jäi tällä kertaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle, mutta suora liigapaikan säilyttäminen näyttää kuitenkin todennäköiseltä. Vaikka joukkue ei liigan kärkikastiin ainakaan vielä kuulukaan, on Joutsan kokoiselta paikkakunnalta melkoinen saavutus ylipäätään olla joukkuelajissa mukana maan korkeimmalla sarjatasolla. JoSePa tuo kotipaikkakunnalleen runsaasti positiivista näkyvyyttä.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Suvi Minkkisen maailmancup-kausi puolestaan on ollut loppua kohti nousujohteinen. Minkkinen sijoittui lopulta maailmancupissa sijalle 76. Loppukausi antoi jo lupauksia tulevasta, kun nopealta ja tarkalta ampujalta alkoi löytyä myös hiihtovauhtia. Jos Minkkinen pystyy hiihdossa kehittymään, hänellä on mahdollisuuksia lajissa hyvinkin korkealle.

Minkkinen on myös pitänyt kotipaikkakuntaansa Joutsaa hyvin esillä, vaikka onkin harjoittelun ja opiskelujen vuoksi asunut jo pitkään Joensuussa. Muun muassa kansainvälisissä televisiokuvissa on usein vilahtanut Joutsa-teksti Minkkisen aseen hihnoissa. Se on paikkakunnalle mitä parhainta mainosta.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.