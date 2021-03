Ei enää portaita, eikä sokkeloisia tiloja – Luhangan uusi pääkirjasto on esteetön

Luhangassa päätettiin viime syksynä uudistaa paikkakunnan kirjastokuvioita siirtämällä pääkirjasto Mämminiementien varrella sijaitsevasta vanhasta puutalosta kylätalolle. Päätöksen taustalla oli siirrolla tavoiteltavat taloudelliset edut sekä käyttäjäkokemusten parantamiseen liittyvät syyt kuten esimerkiksi halu siirtää kirjastopalvelut esteettömiin tiloihin, jolloin ne ovat helpommin myös vanhusväestön saavutettavissa.

Maaliskuun 9. päivänä siirtopäätös vihdoin konkretisoitui asiakkaiden kannalta, kun pääkirjasto avasi ovensa uusissa tiloissa. Kirjasto toimii nyt kylätalon alakerrassa kahdessa huoneessa, joista toisessa on lainaustiski sekä aineistosta muun muassa aikuisten kertomakirjallisuus ja aikuisten dvd-levyt, toisessa esimerkiksi aikuisten tietokirjat, lasten ja nuorten kauno- ja tietokirjallisuus, asiakastietokoneet, lehtienlukumahdollisuus sekä lasten dvd-levyt.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Alun kolmatta viikkoa auki ollut uusi kirjasto on kirjastonhoitaja Satu Suorannan mukaan ollut asiakkaille mieleinen.

– Asiakkaat ovat tykänneet, että ihan viihtyisän näköinen ja valoisa kirjasto, kertoo Suoranta.

Hän on itsekin tyytyväinen siihen, että pääkirjasto muutti uudempiin tiloihin ja arvelee, että uudessa kirjastossa tullee käymään enemmän asiakkaita kuin entisessä.

Uusien tilojen merkittävä etu on esteettömyys. Nyt pääkirjastoon ei enää tarvitse nousta portaita pitkin ja kirjasto sijaitsee yhdessä kerroksessa. Sen sijaan vanhaan kirjastoon samoin kuin sen yläkerran lastenosastolle piti nousta portaita pitkin. Portaista tulikin Suorannan mukaan vanhan kirjaston aikaan palautetta.

– Aika monet lapsiperheet ja vanhemmat sanoivat, että portaat ovat hankalat.

Luhangan kirjastonhoitaja Satu Suoranta (vas.) ja pääkirjaston vakioasiakkaisiin lukeutuva Päivi Seppälä tutkiskelivat viime torstaina yhdessä uuden pääkirjaston sen hetkistä lainakirjatarjontaa.

Pääkirjaston muuttoa tehtiin kolme viikkoa, joiden ajan kirjasto oli kiinni. Muutto sujui Satu Suorannan mukaan hyvin, tosin tekemistä siinä oli, kun samalla piti hoitaa muutkin työtehtävät. Muuttoavuksi saadut kunnan talonmiehetkin joutuivat välillä jättämään tehtävänsä, koska heidän oli lähdettävä milloin lumitöihin, milloin hiekoittamaan.

Kolmen viikon aikana pääkirjaston aineisto saatiin kuitenkin siirrettyä kylätalolle, samoin suurin osa hyllyistä. Kaikkia hyllyjä ei siis siirretty, vaan joitain jätettiin esimerkiksi vanhan kirjaston yläkertaan.

– Alakerrasta siirrettiin suurin piirtein kaikki hyllyt. Joitain sellaisia hyllyjä oli kuitenkin, jotka olivat siellä viimeisessä huoneessa ja jotka oli rakennettu seiniin kiinni, niin niitä ei siirretty minnekään, kertoo Suoranta.

Runsaat 20 vuotta Luhangassa kirjastonhoitajana työskennellyt Suoranta sanoo ajatelleensa pitkään, että pääkirjasto voisi olla kylätalolla. Kuullessaan siirtopäätöksestä hän kuitenkin pohti, mahtuuko kirjasto varmasti sille kaavailtuihin tiloihin. Pohjapiirustukset nähdessään hän totesi uudet tilat kohtalaisen isoiksi, ja kun kirjastossa vielä tehtiin ennen muuttoa tarpeelliseksi katsottuja aineistopoistoja, nykyiset lainattavissa olevat noin 12.000 kirjaa sekä muu aineisto ja hyllyt mahtuvat hyvin uusiin tiloihin.

– Kyllä se mukavalta tuntuu, että päättäjät tulivat siihen tulokseen, että tänne kannattaa siirtää kirjasto. Uskon siihen, että asiakkaat mielellään tulevat käymään tänne, sanoo Suoranta.

Luhangan pääkirjasto on auki tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kirjastossa on käynyt Suorannan mukaan asiakkaita koko vuoden keskiarvoa ajatellen keskimäärin yksitoista per päivä, kesällä huomattavasti enemmän kuin talvella.

– Kun mennään kesää kohti, niin rupeaa käymään taas enemmän asiakkaita. Ja kesämökkiläisetkin löytävät täältä kirjaston taas ja tulevat käymään, niin on enemmän kävijöitä. Ja toivottavasti sama jatkuu myöhemminkin.

Uuden pääkirjaston pääovi on kylätalon takana niin sanotusti katutasossa. Tiloihin on pääsy myös sisäkautta kylätalon alakerran aulasta.

Tarja Kuikka