Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustukset jaettiin

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta jakoi vuosittaiset yleis- ja kohdeavustukset. Vapaa-aikatoimen yleisavustukset on tarkoitettu urheiluseuroille ja nuorisoseuroille, kohdeavustukset taasen on tarkoitettu nuorten vapaille harrastusryhmille. Vapaa-aikatoimen hakemuksia saapui yhteensä 14 ja haettujen avustusten yhteismäärä oli 41.800 euroa. Vapaa-aikatoimen avustuksille on varattu kuluvalle vuodelle kokonaisuudessaan yhteensä 40.00 euroa. Avustuksia jaetaan vuosiavustuksina keväällä, loppuvuonna kohdeavustuksina koulutuksiin ja tapahtumiin sekä urheiluseurojen alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkamaksujen tukemiseen.

Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen avustukset jaettiin seuraavasti: Itä-Päijänteen Rasti ry 800 euroa, Joutsan Pommi ry 3.700 euroa, Joutsan Seudun Pallo ry 5.100 euroa, Joutsan Tarmo ry 800 euroa, Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry 1.400 euroa, Rusi Riders ry 500 euroa, Voimistelu- Urheilu ja raittiusseura Flanels ry 5.200 euroa, Joutsan Seudun Lumikissat ry 400 euroa, Joutsan Seudun Reumayhdistys 100 euroa, Joutsan Nuorisoseura ry 700 euroa, MLL Joutsan paikallisyhdistys ry 500 euroa, MLL Leivonmäen yhdistys ry 500 euroa, Rutalahden Nuorisoseura ry 1.500 euroa ja Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry 6.800 euroa.

Kulttuuriavustushakemuksia saapui yhteensä 13 ja haettujen avustusten yhteismäärä oli 16.150 euroa. Tänä vuonna kulttuuritoimen avustuksiin oli varattu aiempaa enemmän jaettavaa, jaossa oli peräti kymppitonni. Kulttuuriavustukset jaettiin seuraavasti: Haihatuksen Henki ry 3.500 euroa, Joutsan Naiskuoro ry 600 euroa, Joutsan Seudun Taideseura ry 350 euroa, Keihäsniemi Ella 280 euroa, K-S Syöpäyhdistys Joutsan seudun paikallisosasto 300 euroa, Lauluduo L.Viro ja S.Pänkäläinen 250 euroa, Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry 500 euroa, Leivonmäki-Seura ry 1.700 euroa, Löylyä Elämään ry 170 euroa, Sekakuoro Sepposet 500 euroa, Tatu-Fanit 500 euroa, TuoviSet 350 euroa ja Eva Vikman 1.000 euroa.

Jonna Keihäsniemi