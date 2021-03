Vanhojen talojen ja hiljaisuuden ystävä löysi Luhangasta etsimänsä

Vanha talo hyvänkokoisella tontilla, jossa on tilaa puuhailla. Ulkosauna, navetta, ehkä muitakin rakennuksia, äärellä ehkä peltoa, metsää, järvikin. Niillä kriteereillä pitkään Jyväskylässä asunut Sanna Klemetti (kuvassa) etsi puolisonsa Pekka Tuomen kanssa viime vuonna uutta kotia.

Lukuisten talonäyttöjen jälkeen marraskuussa tärppäsi. Nyt Klemetti asuu puolisonsa kanssa Luhangassa 1930-luvun omakotitalossa, jonka pihassa on sauna ja navetta. Lähettyvillä Päijänne huokailee parhaillaan jääpeitteensä alla. Klemetti kuvaa maaseudulle muuttoa heille eräänlaiseksi paluuksi lapsuuteen.

– Ollaan kuitenkin molemmat pohjoisesta ja ollaan paljon harrastettu luonnossa olemista, kalastusta ja kaikenlaista retkeilyä, niin tavallaan se oli aika looginenkin jatke, että tässä kohtaa elämää muutetaan maalle. Kaupunki tuntui ahtaalta ja oli liian paljon kaikkea ärsykkeitä ja semmoista turhaa.

Etukäteen Klemetti tiesi Luhangasta lähinnä kesämökkien runsaan määrän. Joku oli myös joskus todennut hänelle, hiljaisuutta kaipaavalle, että Luhangassa on aika hiljaista. Niin on, Klemetti on nyt todennut.

Sanna Klemetti muutti puolisonsa kanssa Luhankaan viime vuoden marraskuussa, likipitäen vuoden pimeimpänä aikana. Klemetti sanoo odottavansa innolla, millainen uusi kotipaikkakunta on esimerkiksi kesäaikaan.

Vähän yli kolmekymppinen Sanna Klemetti ei ole vain hiljaisuuden ja vanhojen talojen ystävä, vaan myös yksi Suomen indie-musiikin tähdistä, muusikko ja laulaja-lauluntekijä Litku Klemetti, jonka bändi kantaa samaa nimeä. Kriitikoidenkin kehuma Klemetti vietti jo kouluiässä kaiken aikansa tekemällä biisejä ja soittamalla, ja on soittanut viimeisen 15 vuoden aikana eri bändeissä, jotka ovat tahkonneet kaikenlaista progesta psykedeeliseen rockiin.

Litku Klemetin musiikkia on luonnehdittu iskelmävaikutteiseksi rockiksi, mutta tarkempi sovittelu johonkin tiettyyn genreen on hankalaa. Sanna Klemetti itse pitää genren määrittelyä toisarvoisena.

– Meidän eri levyillä on tosi eri juttuja, plus levyn sisällötkin voi olla eri genren asioita. Se ei ole se pointti. Se yhdistävä on ikään kuin enemmän se filosofia, mikä on siellä taustalla. Semmoinen omaehtoisuus ja tavallaan vapaus tehdä vaan mitä huvittaa.

Genrerajoihin takertumattomuus kuuluu Litkun musiikissa jatkossakin. Juuri ilmestynyt kuudes albumi on elektronista musiikkia ja parhaillaan tekeillä on hieman enempi jopa country- tai folk-tyyppinen laulaja-lauluntekijälevy.

Sanna Klemetti sanoo yrittäneensä tehdä viime vuodet omalla mittapuullaan hyvin yksinkertaista musiikkia. Ei tarkoituksella välttämättä mitään hyvin marginaalista, mutta mahdollisimman omaehtoista.

– Isoissa levy-yhtiöissä tapahtuu niin paljon sitä laskelmointia, että tässä musassa pitää nyt olla tällainen c-osa, tehkää tähän vielä tällainen c-osa. Tai halutaan, että se soi radioissa. Mutta meillä se on päinvastoin, että ihan sama soiko se radioissa, mutta sen täytyy olla meidän mielestä tosi hyvää musaa.

Sanna Klemettiä kiehtoi jo lapsena se, että voi tehdä itse taidetta, esimerkiksi laulun, kertomuksen tai vaikka runon. Nykykuvioidensa Klemetti katsoo olevan aika looginen jatke lapsuuden puuhastelulle.

Vaikka Sanna Klemetti tunnetaan Litku Klemettinä, täysin yhtä he eivät ole. Litku on artistihahmo, Klemetin mukaan vähän vaarallinen ja kreisi, ja myös asenne, jonka kautta hän kirjoittaa biisinsä.

– Ja tietysti siinä kaikessa on niin paljon itseä. Jollain tavalla vähän karnevalisoi itseään ja heikkouksiaan, pohtii Klemetti.

Koronan takia Klemetti ei juuri nyt keikkaile. Vaikka korona varjostaa hänen uransa jatkoa, on keikkatauosta seurannut hyvääkin. Se katkaisi Klemetin pitkään jatkuneen uupumisen kierteen ja ensimmäistä kertaa aikoihin hänellä on ollut tavallinen, ei-stressaantunut olo.

– Toki Luhankaan muutto on semmoinen kirsikka kakun päällä. Täällä oikeasti elämä on erilaista kuin kaupungissa. Pilkotaan puita, lämmitetään saunaa ja käydään kävelyllä. Ja toki meillä on nyt mahdollisuus, kun ollaan rakennettu yläkertaan studio, niin voidaan tehdä siellä omaan tahtiin musaa. Että puitteet on hyvät ja kaikki alkaa olla tosi hyvin pitkästä aikaa.

Uudella kotiseudulla Klemettiä kiinnostavat esimerkiksi luontokohteet, Luhangan lähihistoria ja sen kylätkin. Pitkien pyörälenkkien ystävänä hän aikoo pyöräillä ensi kesänä ainakin Sysmään ja yhdessä puolisonsa kanssa he aikovat hankkia veneen ja lähteä sillä vesille. Klemetti sanoo rakastavansa pieniä kyliä ja kaupunkeja, ja nyt Luhanka tarjoaa hänelle hänen toivomaansa pienen kylän idylliä, rauhaa ja luontoa.

Klemetti pitää mahdollisena, että häntä ja bändiään kuultaisiin joskus seudun musiikkitapahtumissa ja häntä itseään Luhangan karaokessakin, rakastaahan hän karaokea. Hän pohtii myös, että Luhankaan voisi tuoda kulttuuria ja kehitellä kaikenlaista.

– Voisi perustaa jonkun kesäkirppiksen tai järjestää jonkin tapahtuman. Tai mitä nyt ikinä tulee mieleen.

Tarja Kuikka