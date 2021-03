JoSePalle kaksi tappiota pohjoisesta

JoSePa koki viikonloppuna kaksi odotettua, joskaan ei toivottua tappiota Meri-Lapin tuplaviikonloppuna. Lauantaina oli FC Kemi parempi JoSePaa maalein 6-2 (0-1) ja sunnuntaina ToPV kuittasi parin viikon takaiset kalavelat maalein 8-1 (4-0).

JoSePa oli liikkeellä aika kapealla kokoonpanolla, launtaina oli seitsemän ja maalivahdit, sunnuntaiksi saatiin yksi mies lisää. Pienet loukkaantumiset kuitenkin verottivat pelikykyisiä pelureita sunnuntaille.

JoSePan parasta antia viikonloppuna oli lauantain ensimmäinen puoliaika. Hyvä puolustaminen piti FC Kemin poissa maalintekopaikoilta, ja Oskari Luoman osuma vei JoSePan jopa taukojohtoon, mutta toisella jaksolla kapealla materiaalilla touhunnut vierasjoukkue putosi kyydistä. Sunnuntaina Tornio mätti maaleja tasaiseen tahtiin, ja kun JoSePan viimeistelystä puuttui osoite ja terävyys, repsahtivat maalilukemat selviksi.

– Aika haastava viikonloppu oli ihan jo joukkueen kokoon saamiseksi pohjoiseen, pienet loukkaantumiset sekoittivat pakkaa entisestään. Tuli hyvää oppia siitä, miten huippujoukkueet pelaavat silloin, kun peli kulkee. Meiltä loppui selkeästi koneesta bensa, kun kapealla rosterilla mentiin. Kemissä eka jakso oli meiltä hyvä. Nyt nuollaan haavat ja sitten kohti viimeistä runkosarjan peliä Akaalla ensi viikonloppuna, kommentoi JoSePan valmentaja Mikko Paappanen.

Petri Hentinen

JoSePan sijoitus omissa käsissä

Ennen runkosarjan viimeistä kierrosta JoSePa on Futsal-liigassa sijalla kymmenen eli juuri liigakarsintaviivan yläpuolella. Voitto viimeisestä ottelusta Akaata vastaan varmistaisi JoSePalle välttymisen liigakarsinnalta, sillä karsintaviivan alapuolella olevalla PJK:lla on koossa kaksi pistettä vähemmän kuin JoSePalla. PJK:n viimeinen peli on Riemua vastaan ja sarjataulukon perusteella Riemun pitäisi ottaa pelistä voitto. Näin JoSePa välttyisi karsinnalta riippumatta Akaa-ottelun tuloksesta.

Pudotuspeleihin eli kahdeksan parhaan joukkoon JoSePalla ei enää ole mahdollisuuksia, sillä viimeisellä pudotuspelijoukkueella eli Riemulla on koossa 36 pistettä ja JoSePalla 30 pistettä.

Markku Parkkonen