Avantouinti koukutti Elli Puolakan uudelleen

Avantouinti on tänä talvena kasvattanut suosiotaan ja myös Joutsan talviuimareiden ylläpitämässä avannossa riittää aktiivisia kävijöitä. Myös niin sanottuja lajin pariin palanneita löytyy, yksi heistä on joutsalainen Elli Puolakka. Ennen lasten syntymää Puolakka kävi satunnaisesti avannossa muutamana talvena, mutta vuosien mittaan harrastus jäi. Puolakka on kaivannut harrastusta ja palo syttyi uudelleen, nyt siitä voisi sanoa tulleen jo arkirutiini.

– Olen tämän vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien pyrkinyt käymään avannossa päivittäin. Vain muutamia päiviä on jäänyt tässä kahden kuukauden aikana välistä, kertoo Puolakka.

Puolakka toteaa harrastuksen parhaiksi puoliksi avannossa pulahtamisen jälkeisen hyvän olon sekä rauhoittumisen tunteen. Tällä hetkellä Puolakka pulahtaa avannossa iltaisin, mutta aikeissa on joskus kokeilla päivän aloittamista avannon kautta.

Vuosien tauon jälkeen ensimmäinen pulahdus avantoon tuntui hyvältä ja sinne Puolakka suuntasi kylmiltään. Omien sanojensa mukaan Puolakka jäi kerrasta koukkuun.

– Kerta kerralta huomaan pystyväni olemaan avannossa pidemmän aikaa, vaikka en kellosta tarkkaan aikaa seuraakaan. Aluksi se oli vain muutama nopea pulahdus, mutta nyt uskallan irrottaa otteen portaiden kaiteista ja kiertää pienen lenkin, iloitsee Puolakka.

Mistään uudenvuodenlupauksesta ei kuitenkaan ole liikuntaharrastuksen aloittamisessa Puolakalla, vaan ennemmin se on ollut vuosittain mielessä pyörinyt, sellainen toteuttamaton haave. Puolakka tykkää liikkua yksin, joten koronarajoituksetkaan eivät ole häirinneet aktiivista harrastamista.

– Yksin järvessä käynti on hyvää vastapainoa hetkiselle työlle, jossa olen isojen verkostojen ja projektien kautta monien ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Tiedän kuuluvani talviuimareiden porukkaan, vaikka pääasiassa käyn yksin. Minut otettiin porukkaan erittäin lämpimästi vastaan, mielestäni oli helppo tulla mukaan. Kerran olen osallistunut täällä avantouimareiden yleiselle saunavuorolle, Puolakka avartaa.

Puolakan tavoitteena on käydä pulahtamassa joka päivä ympäri vuoden, kuitenkin fiilispohjalta. Puolakka rohkaisee ihmisiä kokeilemaan lajia, josta joku voi kenties löytää itselleen apua terveysongelmiin tai vaihtoehtoisesti oman vireystilan ylläpitämiseen. Puolakan mukaan innostuneet voivat ottaa yhteyttä talviuimareiden puheenjohtaja Eila Kiviseen.

Talven hittilaji kasvattanut myös Joutsan talviuimareiden jäsenmäärää

Eila Kivinen kertoo talven hittilajin suosion näkyneen myös Joutsan talviuimareiden jäsenmäärässä. Viime kesästä lähtien uusia jäseniä on tullut paljon, Kivinen arvelee jäseniä olevan reilusti yli 80. Myös ikähaarukka on suuri, nuorimmat harrastajat ovat 10-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita.

– On paljon sellaisia jäseniä, jotka haluavat vain käydä avannossa. Useat tulevat autolla rantaan kylpytakki päällä, pulahtavat ja lähtevät kotiin ilman saunaa tai pukuhuoneen käyttöä. Kyllä talven hittilaji näkyy positiivisesti meilläkin jäsenmäärässä, summaa Kivinen.

Kivinen kertoo viime keväänä vanhan pumpun hajonneen, mutta syksyllä tilalle saatiin hankittua uusi.

– Työvarikon Timo Valkonen löysi meille uuden pumpun netin ihmeellisestä maailmasta ja kehitteli siitä meille toimivan järjestelmän. Uudessa pumpussa on reikäputki, joka työnnetään pitkälle järveen ja se työntää ilmaa kuplina veden pinnalle. Näin saamme pidettyä auki erittäin ison avannon. Myös pumpun valmistaja halusi saada kuvia Timon ideoimasta järjestelmästä, kertoo Kivinen.

Vaikka jäsenmäärä on kasvanut reilusti, mahtuu Kivisen mukaan edelleen uusia harrastajia mukaan toimintaan. Joutsan talviuimareiden ylläpitämä ranta on turvallinen ympäristö, ensimmäisellä kerralla mukaan kannattaa ottaa avannossa aiemmin käynyt kaveri.

– Meillä on sopeutuvainen porukka, joka toivottaa kaikki tervetulleeksi. Me olemme yliopiston valvonnan alla, ja juuri jokunen aika sitten yliopiston väki kävi ottamassa vesinäytteet ja tarkisti meidän tilamme. Kaikki oli kunnossa, joten rohkeasti vain kokeilemaan, kannustaa Kivinen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Elli Puolakka käy iltaisin avannossa pääasiassa yksinään, sillä kokee sen rauhoittavan mieltä ja kehoa.

Alakuva: Joutsan talviuimareiden ylläpitämä ranta tarjoaa turvalliset puitteet harrastamiselle.