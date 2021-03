Suur-Savon Sähkön Joutsan toimitalo myynnissä – ei vaikutuksia toimintaan

Suur-Savon Sähkö on laittanut Joutsan toimitalonsa myyntiin. Sähköyhtiön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen vakuuttaa, että myynnillä ei ole mitään vaikutusta konsernin toimintaan Joutsassa. Tykkyläisen mukaan konsernin verkkorakennusyhtiö Elvera jatkaa myyntiaikeista huolimatta entiseen tapaan toimintaansa.

Tykkyläisen mukaan Suur-Savon Sähkön pyrkimyksenä on ajan mittaan myydä pois kiinteistöjään, koska kiinteistöjen omistaminen ei ole konsernin ydinliiketoimintaa.

– Meidän ei tarvitse omistaa kiinteistöjä, joissa toimimme. Myynnillä ei ole mitään vaikutusta Elveran toimintaan ja Elvera jää toimitaloon vuokralaiseksi, vaikka omistaja vaihtuu, painottaa Tykkyläinen.

Tällä hetkellä Suur-Savon Sähköllä on myynnissä myös vastaava toimitalo Mäntyharjulla. Myös muun muassa yhtiön Mikkelin toimipisteen omistuksesta saatetaan tulevaisuudessa luopua.

Suur-Savon Sähkön Joutsan toimitalossa on toimisto- ja varastotilaa 361 neliömetriä. Lisäksi kiinteistöllä on 261 neliömetrin varastorakennus ja 248 neliömetrin ajoneuvokatos. Rakennukset ovat vuodelta 1989 ja tontin pinta-ala on 1,1 hehtaaria.

Kiinteistö on myynnissä tarjouskaupalla ja sen lähtöhinta on 150.000 euroa.

Markku Parkkonen