Joutsassa vaaleihin lähdössä 14 istuvaa valtuutettua, Luhangassa 11

Joutsan ja Luhangan nykyiset kunnanvaltuutetut viihtyvät kohtalaisen hyvin tehtävässään. Joutsan nykyisistä 25 valtuutetusta 14 on asettumassa ehdolle tulevissa kuntavaaleissa. Luhangassa 15 valtuutetusta peräti 11 on ehdolla tulevissa vaaleissa.

Nämä luvut saattavat vielä nousta, sillä puolueilla on mahdollisuus täydentää ehdokaslistoja 4.5. asti. Todennäköisempää lienee kuitenkin se, että istuvien valtuutettujen osalta vaalipäätökset on jo tehty ja mahdolliset ehdokastäydennykset hankitaan muiden kuntalaisten keskuudesta.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Joutsassa isoimmilla puolueilla jatkavien ja poistuvien valtuutettujen määrät ovat melko lailla tasapainossa. Keskustalta lähtee vaaleihin kuusi istuvaa valtuutettua ja viisi jää pois. Kokoomuksella mukaan lähtee kolme valtuutettua ja kolme jää pois. SDP:llä vastaavat luvut ovat kaksi ja kaksi.

Perussuomalaisten molemmat istuvat valtuutetut ovat lähdössä vaaleihin, samaten ainut vihreiden valtuutettu. Kristillisdemokraattien ainut valtuutettu puolestaan jää pois vaaleista, mutta puolueella on Joutsassa ainakin kaksi ehdokasta, jotka siis kumpikaan eivät ole tällä hetkellä valtuustossa.

Luhangassa keskustan valtuutetuista kuusi on lähdössä vaaleihin ja kaksi jäämässä pois. Kokoomuksella poisjääviä on vain yksi valtuutettu ja neljä muuta lähtevät vaaleihin. SDP:llä yksi valtuutettu jää pois ja yksi on lähdössä vaaleihin. Kristillisdemokraateilla ei tällä hetkellä ole Luhangassa valtuutettuja, joten puolueen kaksi ehdokasta ovat molemmat uusia tulokkaita kunnallispolitiikassa.

Markku Parkkonen

He ovat jäämässä pois

Joutsan istuvista valtuutetuista pois vaaleista ovat jäämässä:

Keskusta: Tapio Kyröläinen, Niilo Peltonen, Maija Salonen, Otto Takala, Jouko Tarkkanen.

Kokoomus: Teresa Teppola, Ari Aapro, Petteri Oksanen.

SDP: Ari Solatie, Keijo Suomalainen.

Kristillisdemokraatit: Matti Kallioinen.

Luhangan istuvista valtuutetuista pois vaaleista ovat jäämässä:

Keskusta: Tauno Dammert, Ari Ikonen.

Kokoomus: Heikki Kiviniemi.

SDP: Eija Helén.

Listaan saattaa tulla vielä muutoksia, sillä ehdokaslistoja voi täydentää 4.5. asti.