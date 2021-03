Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, paikallista ehdokashankintaa jatketaan

Eduskuntapuolueiden enemmistö on yhdessä oikeusministeriön kanssa päättänyt siirtää kuntavaalit pidettäväksi kesäkuun 13. päivänä. Päätös ei ollut yksimielinen, sillä perussuomalaiset vastusti vaalien siirtoa.

Alun perin vaalit piti pitää 18. huhtikuuta ja ehdokaslistojen jättöpäivä oli kuluvan viikon tiistaina 9.3. Koronavirustilanteen paheneminen muutti suunnitelmat.

Virallisesti vaalien siirtämisestä päättää eduskunta, mutta koska selkeä enemmistö puolueista kannattaa siirtoa, se hyväksyttäneen ilman muuta.

Käytännössä puolueet jättivät ehdokaslistansa kuntiin eilen 9.3., mutta uuden aikataulun mukaan ehdokaslistojen viimeinen täydennyspäivä on 4.5. Ennakkoäänestys pidetään 26.5.–8.6. ja varsinainen vaalipäivä on 13.6.

Joutsan Seutu kysyi Joutsan paikallisten puolueyhdistysten vaalipäälliköiltä, miten he suhtautuvat siirtoon ja aikovatko he jatkaa ehdokashankintaa kevään aikana.

Keskustan Pekka Lankia toteaa, että vaalien siirtäminen on harmillista, mutta ymmärrettävää.

– Joutsassa vaalit olisi varmaan pystytty järjestämään turvallisesti. Erityisesti Uudenmaan tartuntatilanteen huomioiden siirto on perusteltu. Toivottavasti arvio kesäkuusta turvallisena vaaliajankohtana toteutuu. Keskustalla on jo koossa varsin kelvollinen ehdokaslista, mutta toki täydennämme sitä annetun lisäajan puitteissa, sanoo Lankia.

Myös kokoomuksen Iiris Ilmonen sanoo ymmärtävänsä hyvin siirron perusteena olevan ajattelun.

– Olen töissä sote-yksikössä ja siellä on toiminnot kyetty pitämään käynnissä vuoden ajan koronasta huolimatta, joten siihen peilaten ajattelen, että hyvällä valmistelulla vaalit olisi pystytty toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa, kun jo maaliskuussa 2020 oli tiedossa kuntavaalien ajankohta huhtikuussa 2021.

Ilmosen mukaan Joutsan Kokoomus aikoo jatkaa ehdokashankintaa kevään aikana.

SDP:n Hannu Loipponen ja Leo Niinikoski katsovat, että vaalien siirto on oikea ratkaisu.

– Se on linjassa yleisten torjuntakeinojen kanssa. Aiomme jatkaa ehdokkaiden hankkimista, sanovat Loipponen ja Niinikoski.

Perussuomalaisten Jussi Lehtonen toteaa, että vaalien siirtäminen oli odotettu lopputulos.

– Suomen hallitus on epäonnistunut todella pahoin koronaan liittyvissä asioissa. Tämä oli vain jatkumoa epäonnistumisten sarjalle. Vuosi oli aikaa järjestellä asiat siihen malliin, että vaalit olisi pystytty pitämään turvallisesti. Ainoa asia, mihin hallitus ja oikeusministeriö pystyi, oli vaalien siirtäminen. Ehdokashankinta jatkuu sillä tavoin, että tarvittaessa jatkamme haastatteluja, mikäli uusia ehdokasehdokkaita ilmestyy, kertoo Lehtonen.

Vihreiden Lea-Elina Nikkilä katsoo, että vaalien siirtopäätös oli oikea.

– Ymmärrän, miksi päätöstä jouduttiin venyttämään näin pitkään. Loppuun asti oli toive, että pandemian leviäminen saadaan pysäytettyä. Terveysturvallisuus on ensisijaista. Kuntavaalit kesäkuussa ei juurikaan siirrä uusien valtuustojen alkamisajankohtaa. Äänestyksen toteutus voidaan tehdä kesällä niin, että tartuntariski on olematon, vaikka ulkona. Myös kotiäänestys on helpompi järjestää. Demokratia toteutuu, kun kaikilla on parempi mahdollisuus äänestää, toteaa Nikkilä.

Nikkilän mukaan myös vihreät aikoo jatkaa kevään aikana vielä ehdokashankintaa Joutsassa.

