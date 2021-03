Tekninen lautakunta joutui pohtimaan rallikarttojen julkisuutta

Joutsan kunnan tekninen lautakunta sai viime viikolla käsiteltäväkseen varsin erikoisen asian. Lautakunta nimittäin joutui pohtimaan, oliko kunnan ympäristötarkastaja menetellyt oikein salatessaan Joutsassa järjestetyn rallin meluilmoituksen käsittelyyn liittyvät rallireitin kartat.

Yksittäinen kansalainen oli pyytänyt meluilmoitukseen liittyviä asiakirjoja nähtäväkseen, mutta ei ollut saanut muun muassa rallin reittikarttoja. Tämän jälkeen hän teki karttojen salaamisesta oikaisuvaatimuksen, jossa katsottiin muun muassa, että salaaminen rikkoo julkisuuslakia.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijo perusteli salaamista muun muassa sillä, että rallin järjestäjä on pyytänyt karttojen salaamista kilpailupäivään saakka.

– Pyyntöön on suostuttu vallitsevan koronatilanteen ja salaharjoittelun estämisen vuoksi. Salaharjoittelu saattaisi vaarantaa liikenneturvallisuutta ja aiheuttaa häiriötä kilpailureittien varrella asuville. Vallitsevan koronatilanteen takia on mahdollista, että tapahtumat järjestetään ilman yleisöä ja tällöin on perusteltua, ettei tapahtumapaikka ole ennalta tiedossa, todetaan ympäristötarkastajan lausunnossa.

Tekninen lautakunta oli asiassa samaa mieltä kuin ympäristötarkastaja ja hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Markku Parkkonen

Kuvan kartta ei liity tapaukseen.