Autoasi Joutsan omistaja vaihtui – Muinonen jatkaa liiketoimintaa

Autoasi Joutsan omistajakuviot muuttuivat maaliskuun ensimmäinen päivä, kun joutsalaislähtöinen Joonas Soilu myi korjaamon liiketoiminnan joutsalaiselle Pekka Muinoselle. Muinonen on työskennellyt Soilun yrityksessä jo vuodesta 2013 lähtien. Kokonaisuudessaan työvuosia autoalalla on Muinoselle kertynyt jo liki kaksikymmentä. Omistajavaihdoksen myötä Joutsan toimipisteen virallinen nimi on jatkossa PM Autohuolto Oy, mutta kaupallisena nimenä jatkaa tuttu Autoasi Joutsa.

– Pekka on viimeiset puolitoista vuotta pääasiassa vastannut Joutsan korjaamon toiminnasta, joten tuntuu luontevalta luovuttaa virallisesti toiminta hänen käsiinsä. Tässä on niin paljon hyviä yhteisiä työvuosia takana, että erittäin luottavaisin mielin kaupat tehtiin, summaa muutaman vuoden Jyväskylän toimipisteellä pääasiassa työskennellyt Soilu.

Vajaat pari vuotta Autoasi Joutsan korjaamopäällikkönä toiminut Muinonen kertoo idean kaupoista olleen puheissa jo ensimmäisen kerran vuonna 2016.

– Hyvältä tuntuu jatkaa toimintaa, uusia haasteita on mukava ottaa vastaan. Tässä vaiheessa ei vielä ole uudistuksia luvassa, mutta kenties jotain on tulevaisuudessa tulossa, toteaa Muinonen.

Soilu ja Muinonen ovat yhtä mieltä siitä, että asiakkaan näkökulmasta kaikki säilyy ennallaan. Autoasi Joutsa tarjoaa jatkossakin hinaus- ja korjauspalveluita sekä huoltotöitä. Soilun omistaman JS Korjauspalvelu Oy:n hinausauton toiminta jatkuu Joutsassa omistajavaihdoksen jälkeen. Autoasi Joutsa palkittiin vuonna 2019 ketjun parhaana huoltamona Vuoden Autoasi-palkinnolla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Joonas Soilu (oik.) kertoo luovuttavansa liiketoiminnan luottavaisin mielin Pekka Muinosen käsiin, joka on työskennellyt Soilun yrityksessä vuodesta 2013 lähtien. Viimeiset puolitoista vuotta Muinonen on toiminut Autoasi Joutsan korjaamopäällikkönä.