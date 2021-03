Pääkirjoitus: Kyllä Suomessa lumen kanssa pärjätään

Kuten vanha sanonta tietää: vuodet eivät ole veljeksiä. Suunnilleen vuosi sitten paikallislehti Joutsan Seudussa pohdittiin lämpimän ja vähälumisen talven vaikutuksia muun muassa aurausurakoitsijoiden elämään. Vuotta aiemmin taas oli käsitelty samaa aihetta, mutta siitä näkökulmasta, että lumenauraajilla oli piisannut kiirettä hyvän lumitalven aikana. Viime viikolla muun muassa Yleisradio uutisoi, että kuluvan talven kaltaisia lumimääriä nähdään Keski-Suomessa harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa.

Keski-Suomessa on totuttu siihen, että lunta on ja välillä paljonkin. Yhden teorian mukaan lumentulo lisääntyy, kun siirrytään Salpausselän pohjoispuolelle. Onpa Joutsassakin esimerkkejä paikkakunnalle – siis Salpausselän pohjoispuolelle – hiihtokelien perässä muuttaneista liikunnanharrastajista.

Tänä talvena on lunta tullut niin paljon, että julkisten teiden ja vaikkapa liikuntapaikkojen talvihoitoa on puitu sosiaalisessa mediassa normaaliakin enemmän. Etenkin Luhangan suunnalta on kuulunut viestejä, että aurauksissa ei ole aina onnistuttu kiitettävästi. Tosin vastakkaistakin viestiä ihan kuvien kera on Luhangasta saatu. Joutsan kunnassa viime viikon kovat pyryt huomioitiin jo etukäteen. Kunta ilmoitti nettisivuillaan, että aurauksen tasoa ei pystytä välttämättä takaamaan.

Kaiken kaikkiaan lumen liiallinen määrä on suomalaisille varsin pieni ongelma. Suomessa ei yhteiskunta pysähdy yhteen eikä kahteen pyrypäivään – toisin kuin monessa muussa maassa.

