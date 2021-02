Hyväntuulinen videosarja esittelee Luhankaa ja luhankalaisia – parrasvaloissa pitäjän vahvuudet

– Koulu on tällaisen pienen kunnan sydän. Täällä se sykkii se uusi elämä, ja täällä kasvavat tulevaisuuden aikuiset. Tärkeä merkitys koko kylälle.

Kamera kuvaa Tammijärven koulua, sitten kuvaan leikataan koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Marjo Merivirta lausumaan edellä mainitut sanat, jonka jälkeen alkaa hyväntuulinen musiikki, kuvassa vilahtavat kahvimuki, tyytyväinen mökkiläinen koirineen ja laituri veden äärellä.

Näin alkaa viime vuoden aikana Youtube-palvelussa julkaistu sarja Luhangan mainosvideoita, jotka näyttävät luhankalaisten elämää Päijänteen rannalta. Tarkoitus on luonnollisesti tuoda Luhankaa esille sen parhaimpien puolien ja vahvuuksien kautta, ja siinä videoiden tekijät ovat onnistuneet erinomaisesti.

Tervetuloa Luhankaan -nimisiä videoita on julkaistu neljä kappaletta ja ne on tuottanut luhankalainen Elina Sipilä. Hän myös juontaa ne yhdessä siskonsa Ennin kanssa. Kuvaus, ohjaus ja editointi on Tomi Salmisen käsialaa ja kuvausassistenttina on toiminut Roope Ekman.

Sarjan aloitti viime kesänä julkaistu esittely Tammijärvelle rakennetusta Luhangan uudesta koulusta. Niin oppilaat kuin opettajatkin pääsevät ääneen kertomaan kotipitäjänsä eduista koulun ja koululaisen näkökulmasta.

– Ajatus videoihin syntyi, kun mietin, mitä itse haluaisin Luhangasta näyttää sellaiselle, joka ei ole täällä koskaan käynyt. Ideaa jalostettiin sitten yhdessä kunnanjohtaja Tuomo Kärnän kanssa ja keväällä 2020 syntyi tämä kolmen päivän aikana kuvattu videosarja, kertoo videot tuottanut Elina Sipilä.

Videot jaksot ovat kukin muutaman minuutin pituisia. Sarjan toinen jakso kertoo Talpioiden tilaelämästä. Pilvi ja Sami Talpio ihastuivat Luhankaan ensinäkemällään ja pitävät erityisesti Luhangan koulusta ja luonnon rauhasta. Jyväskylästä vuonna 2006 Luhankaan muuttaneet Talpiot kertoivat etsineensä vanhaa maalaistilaa, ja ihastuivat paikkaan välittömästi. Kuvamateriaalissa painotetaan lasten leikkiä eläinten parissa maalaistalon pihapiirissä.

Kolmannessa jaksossa ääneen pääsevät Kirsi Pohjola ja Kimmo Jokinen. Haastateltavat kokevat asuvansa paratiisissa. Heille Luhanka on perinteisen näköinen, mutta hengeltään moderni ja rohkea. Kuvamateriaali näyttää kunnan parasta asuinaluetta Hepoluhdassa ja pariskunnan elämää Päijänteen rannalla. Esille tulevat rakentaminen, liikenneyhteydet ja tonttitarjonta.

Viimeisin ja neljäs video on julkaistu marraskuussa. Jakso kertoo Luhangasta sen mukaan mitä pitäjästä on hyvä nähdä ja kokea. Seurakuntapastori Harri Hautala esittelee Luhangan jyhkeää kesäkirkkoa, ja jaksossa käy ilmi, että kirkko on suosittu vihkiparien kuin konserttijärjestäjienkin keskuudessa. Laavut sekä Peltolan valtakunnallisesti arvokas mäkitupalaismuseo saavat myös osansa huomiosta. Jakso päättyy näkymään keskustan kävelysillalta ja ympäröivä luonto henkii keväistä elämän kukkaan puhkeamista.

– Mainosvideoiden tarkoitus on levittää tietoa kaikelle kansalle Luhangan olemassaolosta ja etenkin siitä, miten spesiaalia meillä on asua ja elää täällä, kertoo kunnanjohtaja Kärnä videotuotannon tarkoitusperistä.

Sarjan videoilla on Youtubessa yhteensä noin 2.000 katselukertaa, ja lukemaan on lisättävä vielä sosiaalisen median suoritetut katselut. Suosituin kaikista on jakso Talpioiden tilaelämästä.

– Meillä on vireillä uusi sarja, ja aihepäätöksiäkin on jo lyöty lukkoon. Aikataulusta en kuitenkaan vielä uskalla sanoa tarkempaa. Olemme kuitenkin saaneet jo tehdyistä videoista hyvää palautetta ja mikä tärkeintä, niitä jaetaan ja katsotaan sosiaalisen median puolella. Uuden sarjan yhteydessä aiomme hyödyntää myös LinkedIn-verkkoyhteisöpalvelua, tiedottaa Kärnä.

Janne Airaksinen

