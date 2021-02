Jussi Seppälästä Fikuro Oy:n toimitusjohtaja

Suomalaista toiminnanohjausjärjestelmää kehittävä Fikuro Oy on nimittänyt toimitusjohtajakseen joutsalaisen Jussi Seppälän. Seppälä on tehnyt pitkän uran isoissa ohjelmistotaloissa ja hän siirtyi toimitusjohtajan tehtävään Fikuron teknologiajohtajan tehtävästä.

Fikuro on vuonna 2017 perustettu ohjelmistotalo, joka kehittää ja myy Ferppi-nimistä toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti tuotannollista työtä tekeville pk-yrityksille. Fikuron kotipaikka on Joutsa. Seppälän siirtyminen yrityksen ruoriin tapahtuu tilanteessa, jossa yrityksen panostukset siirtyvät yhä enemmän kasvavan asiakaskunnan palvelemiseen.

– Uusi tehtävä kasvavassa yrityksessä on erittäin mielenkiintoinen ja jännittäväkin. Edellisten vuosien kovat panostukset tuotekehitykseen ovat tuottaneet tulosta ja nyt on aika painottaa eri asioita. Tuskin sitä osaa olla kokonaan pois tuotekehityksen puolelta, kun sitä on tehnyt yli 20 vuotta, pohtii Seppälä.

Fikuron kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä Ferppi on varsin uusi tuttavuus Suomen markkinoilla. Se on täysin selainpohjainen järjestelmä ja suunniteltu erityisesti helpottamaan tuotannon ja toimiston väen yhteistoimintaa. Yrityksen asiakaskunta koostuukin pääasiassa muovi- ja metalliteollisuuden yrityksistä.

– Asiakaspalautteen pohjalta näyttäisi siltä, että Suomen markkinoilla todellakin on tarvetta järjestelmälle, jolla voidaan hoitaa tuotannonhallinta, varasto ja myynti aiempaa helpommin, kommentoi tuore toimitusjohtaja Seppälä.

Markku Parkkonen