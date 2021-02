Pappisen koululle löytyi ostajaehdokkaat

Joutsan kunta on syksyn ja talven ajan yrittänyt saada julkisella myynnillä kaupaksi Pappisen vanhaa koulua. Nyt Kallioniemi-nimiselle kiinteistölle, jolla vanha koulurakennus sijaitsee, on löytynyt ostajaehdokkaiksi ulkopaikkakuntalainen pariskunta. Joutsan kunnanhallitus esittääkin valtuustolle kiinteistön myymistä näille henkilöille 90.000 euron hintaan.

Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1,43 hehtaaria ja entisen koulurakennuksen lisäksi sillä sijaitsevat ulkovarasto ja läheisen vesistön rannalla oleva pukuhuone.

Kiinteistö on Joutsan rantaosayleiskaava-alueella, johon on parhaillaan vireillä kaavamuutos. Muutoksessa on kyse yleisen uimarannan kaavamerkinnän poistumisesta. Kaavaan liittyen kiinteistökauppaan sisältyy ehto, että mikäli kaavamuutos ei ole saanut lainvoimaa 15.9.2021 mennessä, kauppa purkaantuu.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto