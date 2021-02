JoSePa puolusti kaksi voittoa

JoSePa nousi pois karsijan paikalta ohi Sievi FS:n viikonlopun kahdella tärkeällä voitolla Futsal-Liigassa. Ensin lauantaina kaatui Sievi FS Joutsassa maalein 5-3 (3-1) ja sunnuntaina viikon sisään toistamiseen HIFK 1-3 (0-2).

JoSePa lähti viikonloppuun kahden maalivahdin ja kahden kentällisen (2+8) voimin, poissa olivat Puolustusvoimien takia Matias Paappanen, Tuukka Korhonen ja Matti Nurminen, pitkäaikaispotilaat Olli Malin ja Benno Hanslian, Otto Piili oli pelikiellossa ja Olli Piilillä siviilikiireitä. Sunnuntaiksi Otto Piili vapautui pelikiellosta ja pois jäi Tarkko Savela.

Lauantaina ottelu alkoi JoSePan kannalta huonosti, kotijoukkue oli tappiolla jo 9 sekunnin pelin jälkeen. Seuraava kymppi mentiinkin sitten vierasjoukkueen tahdissa. Sievi myllytti pitkiä hyökkäyksiä, suoria hyökkäyksiä, mutta kotijoukkueen onneksi puolustus pelasi koko ajan suht hyvin.

JoSePan hyökkäykset jäivät aluksi yksittäisiksi syöksyiksi, mutta yhdestä tällaisesta tuli tasoitus. Jälleen hienosti pelannut Heikki Rasmus pelasi tilanteen loppuun, ja pisti Sievin maalivahdin näpeissä poltelleen pallon verkkoon; tilanne 1-1. 14 minuutin kohdalla Elmeri Linnera ja Jari Kotimäki taistelivat pallon kulmassa kotijoukkueelle, Kotimäki tökkäsi estelyistä huolimatta pallon alanurkkaan, 2-1. 17 minuutin kohdalla Janne Kosunen vapautti Kotimäen rynnimään laidasta, ja taklauksesta huolimatta Jari veti pallon taas Sievin maaliin.

Ensimmäisellä jaksolla JoSePalla ei ollut juuri pitkiä hyökkäyksiä, taukojohto syntyi enemmänkin henkilökohtaisella loppuun asti pelaamisella. Toisella jaksolla Sievi pyrki lisäämään vauhtia ja otti pallollisen pelin väkisin haltuun. JoSePan puolustus pysyi kuitenkin hyvin kyydissä, taistelu ja asenne oli läpi jakson priimaa. Yksi prässivirhe poiki 2-3-kavennuksen, mutta JoSePan tehdessä vastahyökkäyksestä 4-2 ja kohta perään kulmasta 5-2, ei reikäpaitakaan pelastanut enää Sieviä.

Pallollinen peli oli JoSePan 3-1 maalin jälkeen täysin Sievin hallinnassa, mutta vieraitten kovasta työmäärästä huolimatta peli pyöri lähinnä keskiviivan tuntumassa. Peli oli näennäisesti heidän hallussaan, mutta JoSePa pelasi fiksusti. Kun peli sitä vaati, puolustettiin ja iskettiin vastaan; tulos 3 pistettä.

Sievin pelikuorma kaatui loppua kohti lähes kokonaan kokeneille pelureille Jarmo Junnon johdolla, mutta sinänsä kovatempoinen näyttävä paikanvaihtopeli keskialueella ei tällä kertaa riittänyt. Sunnuntain pelissä JoSePa oli taktisesti kuskin paikalla koko ottelun ajan. HIFK pidettiin kaukana omalta alueelta ilman sen suurempaa prässäämistä. Niinpä ylivoimahyökkäyksiäkään ei vastustajalle tullut, eikä Niko Rantanen JoSePan maalilla joutunut erityisen koville. HIFK:n peli oli hiukan mielikuvituksetonta, JoSePan muodon sisälle eivät isännät saaneet syöttöjä oikein millään. JoSePankaan peli ei mitään pallonhallintailoittelua ollut, maalit tehtiin paikoista aika kliinisesti, enemmänkin paikkoja osumiin toki oli. Täysin ansaittu voitto joka tapauksessa.

JoSePa nousi sarjataulukossa nyt Sievin ohi kymmenenneksi. JoSePalla on jälkipään vartijoista vähiten pelejä pelattuna, esim. pisteen edelläolevalla PJK:lla on kolme peliä enemmän pelattuna. Kahdeksantena on viimeisessä playoff-paikassa kiinni oleva SoVo, seitsemän pinnaa edellä mutta kaksi ottelua enemmän pelanneena. Eli ehkä tavoitettavissa.

JoSePan loppuohjelma on kuitenkin sen verran haastava, että suora säilyminenkin vaatii erinomaista onnistumista viimeisessä kuudessa pelissä. JoSePa kohtaa vielä Tornion ja Akaan kaksi kertaa, ja kertaalleen FC Kemin vieraissa ja PP-70 kohdataan kotona. Siinä on kolme mitalisuosikkia ja PP, joka on ottanut ainoan voittonsa tällä kaudella juuri JoSePasta. Heti ensimmäisenä on vastassa viikon päästä Joutsassa hurjassa vireessä viime aikoina ollut Tornion Palloveikot.

– Erityisen tyytyväinen olen viime aikoina ollut joukkueen asenteeseen ja taistelutahtoon. Puolustuksen kautta on menty viime aikoina, vähitellen harjoitellut jutut alkaa toimia. En mielelläni nosta yksittäisiä pelaajia esiin, mutta Heikki Rasmus pelasi erinomaisen viikonlopun. Kun loukkaantumisia tulee, uudet pelurit astuu parrasvaloihin. Lisäksi hiukan toista viulua Aake Partion takana soitellut maalivahti Niko Rantanen otti neljännen perättäisen voiton, hieno juttu, kommentoi JoSePan valmentaja Mikko Paappanen.

Petri Hentinen

Yläkuvassa: Viikonlopun pelit eivät olleet pelkkää onnistunutta puolustuspelaamista: JoSePan Janne Kosunen laukomassa Sieviä vastaan. Taustalla Joonas Manzo.