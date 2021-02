Koronarokotuksen puhelinajanvaraus suljettuna ensi viikon, rokotteita vähän ja ajanvaraus ruuhkautunut

Keski-Suomen seututerveyskeskus on sulkenut koronarokotuksen puhelinajanvarauksen täksi päiväksi ja ensi viikoksi, koska lähiajan rokotusajat on jo varattu. Ajanvarauspuhelin avataan uudelleen, kun seututerveyskeskuksessa tiedetään, milloin lisää rokotteita saadaan. Rokotteita on saatu seututerveyskeskukselle ennakkoon ilmoitettua vähemmän ja jo annettuja rokotusaikoja on tästä syystä jouduttu osin siirtämään.

Koronarokotuksen puhelinajanvaraus ruuhkautui aiemmin tällä viikolla pahasti ja seututerveyskeskus päätti sulkea sen tältä päivältä kokonaan ja myös supistaa sitä ensi viikosta alkaen siten, että ajanvarauspuhelin on käytössä vain maanantaista torstaihin ja ainoastaan aamupäivisin. Iltapäivät ja perjantait aiottiin purkaa takaisinsoittoja.

Tänään seututerveyskeskus katsoi kuitenkin tarpeelliseksi supistaa ajanvarausta vielä siten, että ajanvarausnumero pidetään vielä koko ensi viikon suljettuna. Syynä on ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkasen mukaan se, että rokoteainetta on niukasti ja ensi viikon aikana seututerveyskeskuksesta myös soitetaan kaikille takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaille, joille ei ole vielä soitettu.

Joutsan Seudun saamien tietojen mukaan joillain joutsalaisilla on ollut ongelmia rokotusajanvarauksen kanssa, osin juuri takaisinsoittopyynnön suhteen. Ainakin yhdessä tapauksessa ajanvarausnumeroon takaisinsoittopyynnön jättäneelle ei ole soitettu ainakaan viikkoon. Toisessa tapauksessa yli 80-vuotias henkilö ei ole pystynyt tekemään ajanvarausta sähköisen ajanvarauksen kautta, vaikka varausjärjestelmän pitäisi tarjota rokotusaikaa automaattisesti.

Takaisinsoittopyynnön jättämisen osalta seututerveyskeskus on ohjeistanut nettisivuillaan asiakkaitaan jo aiemmin siten, että puheluja tulee joskus runsaasti isoinakin ryppäinä, joten takaisinsoittoa voi välillä joutua odottamaan useita päiviä. Jokaiselle soittopyynnön jättäneelle kuitenkin luvataan soittaa takaisin.

Soiton viipymisen syynä on ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkasen mukaan juuri puhelinajanvarauksen paha ruuhkautuminen. Nyt seututerveyskeskus on siis kuitenkin supistanut ajanvarausnumeron palveluaikoja, jotta takaisinsoittopyyntöihin pystytään reagoimaan nopeammin.

Rokotusaikojen varaamisen suosio on Porkka-Hokkasen mukaan yllättänyt seututerveyskeskuksen. Hän pitää kuitenkin hyvänä asiana sitä, että niin moni haluaa rokotuksen. Syytä siihen, miksi sähköinen ajanvarausjärjestelmä ei tarjonnut edellä mainitulle yli 80-vuotiaalle joutsalaiselle aikaa, ylihoitaja ei pysty sanomaan näkemättä, mikä ajanvarauksessa on mennyt vikaan.

– Rokotteita tulee edelleen niukasti ja voi olla, ettei sähköisessä järjestelmässä ole aikoja saatavilla.

Sähköiseen ajanvaraukseen tulee vapaita aikoja varattavaksi sitä mukaa, kun seututerveyskeskus saa rokotteita. Sähköinen ajanvaraus koskee tällä hetkellä ainoastaan yli 80-vuotiaita ja heidän kanssaan asuvia omaishoitajia.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti osaltaan tänään, että koronarokotuksia on hankaloittanut sairaanhoitopiirin alueella se, että rokotteita on saatu luvattuja määriä vähemmän. Myös tieto rokotteiden viivästymisestä on tullut sairaanhoitopiirin mukaan viime hetkillä.

Keski-Suomen seututerveyskeskuksessa koronarokotukset ovat käynnissä jo varattujen aikojen perusteella yli 80-vuotialle ja 65–69-vuotialle vakavia perussairauksia sairastaville. Tällä hetkellä enempää aikoja ei ole seututerveyskeskuksen mukaan varattavana ennen kuin seuraavien rokote-erien toimitukset varmistuvat. 70–80-vuotiaiden rokotusajanvaraus aiotaan avata näillä näkymin aikaisintaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Tarja Kuikka