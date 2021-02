Puheenvuoro: Nyt ei ole aika lopettaa kappeleita

Viime viikkoina paikallislehtemme sivuilla on nähty vilkasta keskustelua seurakunnan valmisteilla olevasta uudesta strategiasta. Se on ymmärrettävästi herättänyt tunteita, sillä valmisteltu esitys sisältää vuonna 2006 perustetun Luhangan kappelin ja 2008 perustetun Leivonmäen kappelin lakkauttamisen.

Hallintorakenteita on tarpeellisia ja tarpeettomia, eikä mikään rakenne ole itsetarkoitus. Niistä on luovuttava, kun ne eivät enää palvele sitä, miksi seurakunta on ylipäätään olemassa; evankeliumin julistamista ja lähimmäisen rakastamista varten. Myös Luhangan ja Leivonmäen kappelit varmasti jossain kohden tulevat tiensä päähän. Onko se aika nyt? Mielestäni ei ole.

En koe kappelineuvoston kokouksia minkäänlaisena rasitteena, vaan tukirankana kappelin vireälle toiminnalle. Viime vuonna niitä oli Leivonmäellä 3 ja Luhangassa 2 kokousta. Paljonko aikaa oikeasti voitetaan, jos niitä ei ole? Jos pöytäkirjan sijaan valmistelen vapaamuotoisemman työryhmän muistion, onko muutaman tunnin erotus niin merkittävä vuositasolla, että sen tähden kannattaa kappelit lakkauttaa? Nyt on kyllä menossa lapsi pesuveden mukana!

Olen viettänyt unettomia öitä miettien, kenen tarpeisiin tätä rakenneuudistusta tehdään? Millä valtuuksilla pystytään lupaamaan, että ”tietysti toiminta jatkuu ennallaan.” Mikä on se logiikka, jonka mukaan kappeleitten lakkauttamisen jälkeen näkymätön raja Savenahosta ja muualtakin häviää? Minun veikkaukseni on, että rajat, jotka jo hiljalleen ajan auttamina ovat häipymässä, saattavat revetä uudelleen.

Leivonmäen kappelineuvosto listasi tammikuussa asioita, joissa vahvasti halutaan liittyä Joutsan seurakuntaan edelleenkin Leivonmäen kappelina (pöytäkirja 1/2021 § 6). Kappelineuvosto koki, että strategiaehdotuksen 3. mallissa jää täysin selvittämättä:

1) nimetäänkö alueelle oma työntekijä?

2) miten rahoitetaan alueen toimintaprojekteja? On huomattava, että osa toiminnasta on ”matkan varrella” eteen tulevia, joita ei voi ennakoiden laittaa työalojen budjettiin.

3) miten tapahtuu alueellisen toiminnan suunnittelu ja koordinointi? Onko se tarkoitus ohjata yhteisiin vastuuryhmiin erilleen sieltä, missä itse toiminta tapahtuu? Jos ei, mihin kaavailtuja vastuuryhmiä alueiden osalta tarvitaan?

4) aikataulutus: kappelineuvosto on kirkkovaltuuston valitsema. On perusteltua, että nykyinen kappelineuvosto saa tehdä rauhassa työnsä vähintään valtuustokauden loppuun.

Tämänkaltaiset kysymykset pitää ehdottomasti selvittää ennen kuin lähdetään esittämään asioita, jotka vaikuttavat suuresti seurakuntaelämään ja saattavat epäonnistuessaan horjuttaa ihmisten luottamusta seurakuntaa kohtaan.

Annukka Nuto

Rovasti, Joutsan kappalainen

Leivonmäen kappelin pappi

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.