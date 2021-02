Pääkirjoitus: Etäyhteyksissä ja etätöissä on paljon hyvää

Koronaviruspandemia on karmea tapahtuma maailmanhistoriassa, mutta on siinä jotain hyvääkin. Yksi positiivinen piirre edelleen vallitsevissa poikkeusoloissa on se, että ne ovat pakottaneet ainakin toimistotyöväen käyttämään nykyaikaisia työtapoja. Toisin sanoen likimain kaikki fyysiset kohtaamiset on siirretty verkkoon.

Paikallislehdessäkin on tehty lukuisia haastatteluja etäyhteyksien kautta ja vaikkapa Joutsan kunnan järjestämät yrittäjien aamukahvi-infot on järjestetty poikkeusaikana netissä. Yhtenäiskoulun ysiluokkalaisten työharjoittelutkin hoidettiin äskettäin paikallisissa yrityksissä etänä.

Mitä enemmän etäyhteyksiä käyttää, sitä luontevammalta tuntuu ajatus siitä, että niistä ei tulla luopumaan normaaliaikojen palattua. Tietenkin toisinaan on hyvä kokoontua aivan fyysisesti yhteisen pöydän ääreen, mutta todennäköisesti suuri osa kohtaamisista tapahtuu jatkossakin tehokkaasti ja vaivattomasti netin kautta.

Samaten voi olla, että etätyön tekeminen nousee poikkeusolojen päätyttyäkin merkittäväksi työskentelyn tavaksi. Kun nettiyhteyksiä opitaan ja totutaan käyttämään, tulee monelle vapaa-ajan asukkaalle varmasti mieleen viettää aiempaa enemmän aikaansa kesämökillä. Useimmilla etätyöskentely vapaa-ajan asunnolta parantaa roimasti elämän laatua.

