Alle 70-vuotiaiden koronarokotusajanvarausta kavennettiin, aikoja nyt vain 65–69-vuotiaille

Keski-Suomen seututerveyskeskus on rajannut alle 70-vuotiaiden vakavia perussairauksia sairastavien koronarokotusajanvarauksen koskemaan toistaiseksi vain 65–69-vuotiaita. Alle seitsemänkymppisten vakavia perussairauksia sairastavien rokotusajanvaraus käynnistyi tänään, mutta jo aamupäivällä seututerveyskeskus tiedotti ikäryhmän rajaamisesta siten, että rokotusaikoja annetaankin tällä hetkellä vain 65–69-vuotiaille.

Ikäryhmän rajaamisen syynä on seututerveyskeskuksen ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkasen mukaan rokotteiden niukka määrä ja se, että alle 70-vuotiaiden ajanvarauksen käynnistyttyä seututerveyskeskuksen koronarokotusaikojen varaamiseen tarkoitettu puhelinajanvaraus ruuhkautui.

65–69-vuotiaat vakavaa perussairautta sairastavat voivat toistaiseksi varata rokotusajan vain puhelimessa. Porkka-Hokkanen sanoo tämän johtuvan siitä, että puhelimessa voidaan kartoittaa henkilön sairaudet. Tällä hetkellä rokotusaikoja annetaan Porkka-Hokkasen mukaan alle seitsemänkymppisille vain, kun on kyse todella vakavasta sairaudesta.

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavaksi sairaudeksi tai tilaksi katsotaan elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen kakkostyypin diabetes ja Downin oireyhtymä (aikuiset).

Aiemmin tänään seututerveyskeskus tiedotti myös siitä, että alle 65–69-vuotiaiden vakavia perussairauksia sairastavien puolisoja, jotka eivät kuulu samat kriteerit täyttävään ryhmään, ei voida rokottaa samalla. Myös tässä on Porkka-Hokkasen mukaan taustalla syynä rokotteiden rajallinen määrä.

Koronarokotukseen voivat varata ajan tällä hetkellä myös yli 80-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat. Tähän ryhmään kuuluvien osalta ajan voi varata sähköisesti tai puhelimella. Seututerveyskeskus suosittelee ensisijaisesti sähköistä ajanvarausta.

Seututerveyskeskus saa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkasen mukaan koronarokotteita rajallisen määrän, eikä seuraavien viikkojen toimitusta aina tiedetä varmasti. Jos siis käy niin, että rokotteita ei ole jollain hetkellä saatavilla, eikä asiakkaalle voida antaa rokotusaikaa, tämän tiedot otetaan ylös ja tälle soitetaan, kun rokotetta on jälleen saatavilla.

– Hänen ei tarvitse enää soitella, eli me soitellaan hänelle takaisin. Se vähentää puhelinruuhkaa. Sitten kun tiedetään, että meillä on ainetta, niin sitten me soitetaan asiakkaalle. Tällä tavoin hyvin pikaisesti otettiin tämmöinen suunnitelma käyttöön, koska ainetta tulee tässä kohden vielä niukasti, sanoo Porkka-Hokkanen.

Tarja Kuikka