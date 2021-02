Murskaamohakemuksesta voi antaa palautetta 15.3. mennessä

Joutsalaisen Muttilaisen Kuljetus Oy:n Peräaukko-nimiselle tilalle hakeman maa-aines- ja ympäristöluvan käsittely etenee. Kyseinen alue sijaitsee Joutsan jätevedenpuhdistamon lähettyvillä ja alueelle on suunniteltu muun muassa kivenmurskaamoa. Hanke on synnyttänyt vastustusta erityisesti lähialueen asukkaiden keskuudessa.

Joutsan kunta pyysi viime lokakuussa luvan hakijaa täydentämään hakemusta muun muassa melu- ja pölyselvityksillä. Lisäselvitykset on toimitettu kuntaan tammikuun alkupuolella ja nyt kunta on asettanut ne nähtäville 15.3. asti. Muistutukset ja mielipiteet hankkeesta tulee toimittaa kuntaan 15.3. mennessä. Tämän jälkeen luvan hakijalla on vielä mahdollisuus antaa omat vastauksensa muistutuksiin.

Näillä näkymin kunnan tekninen lautakunta tekee päätöksen luvasta huhtikuun kokouksessaan 22.4.

Markku Parkkonen