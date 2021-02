Joutsan kunta pyörsi päätöksensä lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoittamisesta

Joutsan kunnan poikkeusolojen johtoryhmä on pyörtänyt päätöksensä alle 18-vuotiaita koskevan harrastustoiminnan rajoittamisesta. Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta sallitaan 17.2. alkaen eli huomisesta alkaen, mutta toiminnassa tulee huomioida voimassa olevat aluehallintoviraston määräykset. Lisäksi suositellaan välttämään peli- ja kilpailumatkoja leviämisalueille.

Päätös asiasta tehtiin kunnassa tiistaina iltapäivällä paperisen Joutsan Seudun painon menon jälkeen, eikä tieto näin ollen ehtinyt keskiviikkona ilmestyvään Joutsan Seutuun eikä näköislehteen. Paperilehdessä ja näköislehdessä onkin asian osalta vanhentunutta, maanantai-illalta peräisin olevaa tietoa.

Kunnan päätös jatkaa helmikuun alussa asetettuja koronarajoituksia maaliskuun alkuun saakka herätti kuntalaisten keskuudessa runsaasti kritiikkiä siltä osin kuin rajoitukset koskivat sisäliikuntatilojen sulkemista ja harrastetoiminnan keskeyttämistä niissä. Huolena olivat nimenomaan lapset ja nuoret, joilla ei ollut mahdollisuutta ohjattuun harrastustoimintaan.

Myös paikalliset urheiluseurat lähestyivät kunnan johtoryhmää kyseenalaistaen alle 18-vuotiaiden harrastustoiminnan kieltämisen samaan aikaan, kun lähikunnissa lasten ja nuorten harrastustoiminta on ollut käynnissä pidemmän aikaa ja myös Jyväskylä on nyt sallinut harrastustoiminnan, vaikka siellä koronatartuntoja on enemmän kuin Joutsassa.

Seurojen kirjeessä todettiin muun muassa, että Joutsassa harrastusryhmiin osallistuvat lapset ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta samasta koulusta, suurelta osin myös samalta luokalta, mutta joka tapauksessa päivittäin tekemisissä keskenään. Seurat kokivat rajoituspäätöksen ajavan lapset eriarvoiseen asemaan ja pyysivät kunnan johtoryhmältä perusteltua vastausta sille, miten linjaukseen on päädytty.

Maanantai-iltana Joutsan valtuuston kokouksessa aiheesta puhuneen kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan kuntalaisten palautetta ja seurojen kirjettä käsiteltiin johtoryhmässä, mutta rajoituksiin ei kuitenkaan vielä maanantaina tehty muutoksia.

– Me halutaan, että muun muassa koulujen ympärillä tilanne on rauhallinen. Tällä hetkellä aika monet näistä tartuntatapauksista muualla ovat olleet nimenomaan lasten ja nuorten keskuudessa ja nuorten aikuisten keskuudessa, jotka tietysti liikkuvat kaikkein eniten, Nissinen totesi tuolloin.

Lisäksi kunnanjohtaja totesi tuolloin, että nykyisillä rajoituksilla on tarkoitus mennä hiihtolomaan saakka ja hiihtolomaksi voidaan toivottavasti jo keventää rajoituksia, jotta lapset voisivat käyttää lomallaan kunnan sisäliikuntapaikkoja.

Tiistaina iltapäivällä kunnan johtoryhmä siis kuitenkin päätyi siihen, että rajoituksia lievennetään seuraavasta päivästä alkaen sallimalla alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta. Muilta osin annetut koronarajoitukset ovat voimassa 1.3. asti.

Tarja Kuikka

Uutista päivitetty tiistaina 16.2.2021 kello 15.21 Joutsan kunnan poikkeusolojen johtoryhmän päätettyä sittenkin sallia alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta seuraavasta päivästä alkaen.