Hedman lauloi itsensä jatkoon

Joutsalaisen Margit Hedmanin matka Suomen suosituimmassa laulukilpailussa The Voice Of Finlandissa jatkuu. Hedman nähtiin sunnuntaina televisiossa esitetyssä jaksossa ja sai esityksellään tähtivalmentajista Redraman sekä Juha Tapion tuolit kääntymään. Hedman päätti jatkaa unelmansa tavoittelua Juha Tapion tiimissä.

Seuraavaksi Hedmanilla on edessään Kaksintaistelu-vaihe. Tässä vaiheessa tähtivalmentajat muodostavat omista tiimiläisistään pareja. Tähtivalmentaja valikoi jokaiselle parille esitettävän kappaleen sekä ohjeistaa kilpailijoita musiikillisen neuvonantajansa kanssa. Parit esiintyvät vuorollaan ja esityksen jälkeen tähtivalmentajan on tehtävä päätös, kumpi kilpailijoista pääsee jatkoon. Tässä vaiheessa on myös kaappausvaihe, jossa muut tähtivalmentajat voivat kaapata pudotetun kilpailijan omaan tiimiinsä. Kaksintaistelu- vaiheen jaksot alkavat pyöriä televisiossa helmikuun lopulla.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Jonna Keihäsniemi