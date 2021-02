Tradenomiopiskelijasta tuli jyväskyläläisen vaatealan yrityksen vetäjä – Osin joutsalaistaustainen RIVA Clothing pyrkii vakiinnuttamaan asemansa kotimaisten vaatebrändien joukossa

Nuorempana joutsalaistaustaisella Riku Keihäsniemellä, 27, ei ollut erityistä unelma-ammattia ja jälkeenpäin hän arvelee juuri siksi päätyneensä opiskelemaan liiketaloutta ammattikorkeakouluun, ajateltuaan koulutuksen antavan mahdollisuuden moneen ammattiin.

Nykyään Keihäsniemi on määrätietoisesti kasvua hakevan ja kansainvälisille markkinoille tähyävän jyväskyläläisen RIVA Clothingin toinen yrittäjä ja toimitusjohtaja. Alussa hänen ja Eeva Geierin keväällä 2016 perustamalla vaatealan yrityksellä oli vain verkkokauppa, jonka tuotteet valmistettiin siten, että nuoret yrittäjät tilasivat valmiita paitapohjia, suunnittelivat paitoihin printit ja ulkopuolinen taho painoi printit.

Parin vuoden päästä jatkuva uusien printtien suunnittelu ja uusien mallistojen tekeminen ei kuitenkaan enää vastannut yrittäjien kestävämpään suuntaan muuttuneita elämänarvoja, joten heidän oli muutettava toimintatapaa. Alkuvuodesta 2019 he aloittivat yhteistyön pirkkalalaisen vaatevalmistajan Black Modan kanssa, joka omistaa tehtaan Portugalissa, ja siitä saakka he ovat suunnitelleet ja kaavoittaneet vaatteensa yhdessä valmistajan kanssa. Keihäsniemi pitää kuviota todella toimivana.

– Nyt pystytään itse vaikuttamaan alusta asti. Ollaan kiinnitetty paljon enemmän huomiota vaatteiden leikkauksiin, saumoihin ja yksityiskohtiin, että ne olisivat mahdollisimman kestäviä ja ekologisia.

Perustaessaan RIVA Clothingin Eeva Geier ja Riku Keihäsniemi olivat liiketaloutta ammattikorkeakoulussa opiskelevia opiskelutovereita. Tänä päivänä he ovat avopuolisoita ja pitävät yhdessä työskentelystä.

Viime kesänä RIVA Clothing avasi 40 neliön kivijalkamyymälän, josta käsin verkkokauppaakin nyt pyöritetään. Myymälä on saanut Riku Keihäsniemen mukaan mukavan vastaanoton, tosin tilat alkavat jo käydä vähän pieneksi.

– Ollaan mietitty, mikä seuraava tila on. Onko se isompi tila jostain vähän kauempaa keskustasta, mihin mahtuu verkkokaupan varastoa ja panostetaan siihen, vai onko se keskusta-alueelta, että on kivijalkamahdollisuus. Kuitenkin me nähdään, että isoin potentiaali on verkkokaupassa.

RIVA Clothingin vaatteet valmistetaan sataprosenttisesta luomupuuvillasta, jota Keihäsniemi kuvaa todella kestäväksi ja tavallista puuvilla ekologisemmaksi. Vaatteiden valmistaminen vastuullisesti on hänelle ja Geierille tärkeää, sillä he haluavat tuotteensa ja koko brändinsä vastaavan elämänarvojaan. Keihäsniemen mielestä olisi todella ristiriitaista tehdä työkseen jotain, mikä ei täyttäisi omia arvoja.

– Ja kyllä me nähdään vaateteollisuus kohtuu isona ongelmana tällä hetkellä maapallolla. Ei vaan voida jatkaa samaan malliin, että ostetaan koko ajan pikamuotia ja koko ajan uutta ja vaatekaapit pursuu vaatteita. Siksi me halutaan tarjota vaihtoehto pikamuodille.

Keihäsniemen mielestä vastuullisen muodin ei pitäisi olla ihmisten tavoittamattomissa ja hän pitää vääränä sitä, että ihmisiä patistetaan välttämään pikamuotia ja ostamaan vain vastuullisia tuotteita, mutta vastuullisen merkin t-paita maksaa sata euroa. Hän pohtii, ettei voi olettaa kaikilla olevan mahdollisuus ostaa niin kalliita vaatteita. Tilanne on toinen, jos vastuullisia vaatteita tarjotaan järkevään hintaan.

Viime kesänä RIVA Clothing avasi Jyväskylään Puistokadulle pienehkön kivijalkamyymälän. Myymälä on tällä hetkellä auki vain kahtena päivänä viikossa, sillä yrityksen pääpaino on edelleen verkkokaupassa.

RIVA Clothing työllistää tällä hetkellä suoraan vain yrittäjät, mutta välillisesti useita henkilöitä kuten kuosien suunnittelijoita. Ensimmäiset omat työntekijät aiotaan palkata tänä vuonna.

Yrittäjiksi ryhtyessään Riku Keihäsniemi ja Eeva Geier olivat opiskelutovereita, nyt he ovat avopuolisoita. Se, että puoliso on yrittäjäkumppanina, on Keihäsniemen mukaan pariskunnasta ihan mahtavaa.

– Me tykätään siitä tosi paljon. Eihän se varmasti todellakaan sovi kaikille.

RIVA Clothingin aloittaessa Keihäsniemi ja Geier olivat 23-vuotiaita, vailla vaatealan koulutusta. Sittemmin ikää ja oppiakin on kertynyt. Jos Keihäsniemi nyt voisi sanoa jotain yrittäjäksi ryhtymässä olleelle nuoremmalle itselleen, hän sanoisi: usko omaan juttuun, uskalla epäonnistua ja ota oppia epäonnistumisista.

– Muutaman kerran on ollut sillä lailla, että kyllä tämä oli nyt tässä, ei tätä kannata jatkaa. Ehkä silloin olisi sen halunnut sanoa itselleen, että varmasti tulee kuoppaista kyytiä, mutta jos uskoo siihen omaan hommaan ja on valmis tekemään töitä, niin kyllä se sitten palkitsee.

Keihäsniemi kannustaa muitakin nuoria yrittämään rohkeasti ja sanoo, ettei kannata pelätä, mitä siitä tulee.

– Se ei ole mikään häpeähomma, jos yritys kaatuu tai siitä ei tule superhittiä.

Viime joulun alla RIVA Clothing valmisti yhden paitaerän Suomessa. Kyse oli JKL-paidasta, joka on jyväskyläläisyrityksen oodi kotiseuturakkaudelle.

Keihäsniemi: Kotimainen vaate kiinnostaa

Kotimaisen vaatteen arvostus on nousussa. Tietoisuus siitä, että haluttaisiin tehdä vastuullisia valintoja ja ostaa ekologisia ja kotimaisia vaatteita on noussut viime vuosina, mutta se ei tule vielä teoiksi siinä määrin kuin se tiedostetaan. Näin pohtii jyväskyläläisen RIVA Clothingin toinen yrittäjä ja toimitusjohtaja Riku Keihäsniemi.

– Siinä on vielä aika iso harppaus. Tosi iso osa tiedostaa sen, mutta sitten ketkä toimii sen mukaan, niin se on vielä aika pieni osa. Mutta kyllä sekin kasvaa koko ajan. Ja jos jotain positiivista haluaa koronasta ja viime vuodesta hakea, niin kyllä meillä ainakin on semmoinen fiilis, että se on nostanut monia kotimaisia brändejä ja ihmiset ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeätä on tukea kotimaisia yrityksiä ja varsinkin pienyrityksiä, sanoo Keihäsniemi.

Myös RIVA Clothing on kiinnostunut vaatteidensa valmistamisesta Suomessa ja yritys valmistikin jo viime joulun alla yhden paitaerän kotimaassa. Yhteistyötä samojen toimijoiden kanssa aiotaan Keihäsniemen mukaan jatkaa samalla, kun pääosa yrityksen vaatteista valmistetaan yhä Portugalissa suomalaisen yrityksen tehtaalla. Missä valmistus on esimerkiksi muutaman vuoden päästä, silloinkin pääosin ulkomailla vai enenevässä määrin tai jopa kokonaan kotimaassa, sitä Keihäsniemi ei vielä tiedä.

– Tottakai se on aina mukavampi mitä lähempänä tulee, onhan se kaikin puolin helpompaa. Katsotaan mikä se suunta on. Mutta kyllä meitäkin kovasti kiinnostaa Suomessa valmistaminen ja tottakai halutaan tukea suomalaista käsityötä. Mutta sekään ei aina kuitenkaan ole ihan niin helppoa ja yksinkertaista.

Keihäsniemen mukaan tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että vaikka tuote valmistettaisiin ulkomailla, mutta kun on kyse suomalaisesta valmistajasta, Suomessa myydyn tuotteen arvosta jää reilu 80 prosenttia Suomeen.

– Se on kuitenkin tosi iso osa, hän sanoo.

Tarja Kuikka

Yläkuva: Riku Keihäsniemi syntyi Joutsassa ja vietti paikkakunnalla nuoruutensa. Vaikka hän asunut jo useita vuosia Jyväskylässä, Joutsa on yhä vahvasti osa hänen elämäänsä. Yksi vahva linkki on JoSePa, jonka riveissä Keihäsniemi on ollut juniorista saakka.