Oman toimitalon lisäksi työn alla kolme koulua, neljäs tulossa: Hentiselle iso koulu-urakka Heinolasta

Joutsalainen rakennusliike Insinöörityö Hentinen on saanut ison koulu-urakan Heinolasta. Hentinen ryhtyy rakentamaan Kailastalon nimellä kulkevaa rakennusta, joka sisältää päiväkodin, koulun, valmistuskeittiön ja ison liikuntasalin. Kailastalon rakentaminen alkaa maalis-huhtikuun vaihteessa ja se valmistuu ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Rakennuksen pinta-ala on noin 7.050 neliömetriä ja kokonaiskustannusarvio noin 19,1 miljoonaa euroa.

– Tarjous on tehty työyhteenliittymänä, jossa ovat Insinöörityö Hentinen Oy ja SBS Betoni Oy Mikkelistä. Insinöörityö vastaa varsinaisesta rakennustyöstä kokonaisuudessaan ja SBS toimittaa kohteen betonielementit. Hankkeen työllistävä vaikutus on varsin suuri, sillä keskimäärin työmaalla on 30–40 henkeä ja suurimmillaan 70 henkeä, kertoo Insinöörityö Hentisen toimitusjohtaja Ilkka Hentinen.

Hankkeen urakkamuoto on jaettu urakka, josta Hentisen osuus on rakennusurakka. Kokonaiskustannuksista työyhteenliittymän urakan osuus on noin kaksi kolmasosaa.

Tällä hetkellä Hentisellä on meneillään kolme koulu-urakkaa: Hartolan koulun laajennus, Heinolan Lyseonmäen koulun saneeraus sekä Heinolan Lusin koulun laajennus ja saneeraus.

Hartolan koulun ja Lusin koulun hankkeet valmistuvat ensi kesänä ja Lyseonmäen koulun hanke ensi kuussa.

– Lyseonmäellä tehdään sisäilmasaneerausta toimivassa koulussa. Kyseessä on vanha koulu, jossa on ollut sisäilmaongelmia osassa taloa. Lusin hankkeen taustalla on se, että koulun vanha osa paloi muutama vuosi sitten. Nyt koululle tehdään uudet tekniset tilat ja muokataan tilojen käyttötarkoituksia. Koulunkäynti jatkuu Lusissa elokuussa, kertoo Ilkka Hentinen.

Kouluhankkeiden lisäksi Hentinen rakentaa parhaillaan omaa toimitaloa Joutsaan Jousitien varteen.

– Kaiken kaikkiaan meillä on nyt varsin hyvä tilauskanta. Nykyinen työtilanne tarkoittaa rekrytointeja sekä työntekijä- että toimihenkilöpuolelle. Maaliskuun lopussa päättyvä tilikausi jää liikevaihdoltaan vähän pienemmäksi muun muassa koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Hankkeita on siirtynyt ja ehkä jätetty jopa kokonaan tekemättä, arvioi Hentinen.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Insinöörityö Hentinen rakentaa parhaillaan omaa toimitaloa Joutsaan Jousitien varteen.