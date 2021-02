Joutsan koronarajoitukset ennallaan koko helmikuun

Joutsan kunnan koronavirusrajoitukset pysyvät ennallaan maaliskuun alkuun saakka. Nykyiset rajoitukset otettiin käyttöön helmikuun alussa ja tuolloin niiden oli määrä kestää kaksi viikkoa eli ensi viikon maanantaihin. Tänään kunnan poikkeusolojen johtoryhmä kuitenkin päätyi jatkamaan rajoituksia edelleen 1. maaliskuuta saakka.

Tänä aikana siis julkisista tiloista muun muassa Perhekeskus Tammen monitoimitila, Hyvinvointitupa ja nuorisotilat ovat kiinni, samoin kunnan omistamat sisäliikuntatilat. Viimeksi mainituissa voidaan tosin järjestää pääsarjatason joukkueen harjoitus- ja ottelutoimintaa ilman yleisöä.

Harrastetoiminta kunnan omistamissa sisätiloissa on keskeytetty, samoin Puulan seutuopiston lähiopetus. Kirjastojen asiakasmäärä on rajattu enintään viiteen henkilöön kerrallaan ja omatoimikirjastot on suljettu.

Tarja Kuikka