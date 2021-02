Reilut 200 autoa starttaa Kaasujalkaralliin– yleisön toivotaan pysyvän poissa penkoilta

Tulevana lauantaina ajetaan valtakunnallisen harrasterallisarjan tämän vuoden ensimmäinen osakilpailu, jonka järjestäjänä toimii jo tuttuun tapaan Yellow Racing Team ry. Kaasujalkaralli-kilpailun lähtölistalta löytyy peräti 220 autokuntaa. Joutsan seutukunnalla ajettava kilpailu sisältää viisi erikoiskoetta, joista kertyy kilometrejä 66. Koko reitin pituus on 145 kilometriä ja kilpailukeskuksena toimii Josemoran ratakeskus. Voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi kilpailu järjestetään ilman yleisöä. Rallin turvallisuusvastaava Marko Pekkarinen kertoo järjestäjillä olleen suuri työmäärä, jota on tehty suurimmaksi osaksi koronan ehdoilla. Järjestäjät ovat haasteellisen tilanteen edessä ja Pekkarinen toivoo, että yleisö pysyy poissa penkoilta.

– Meillä on viranomaisilta saadut ohjeet, joiden mukaan saamme toteuttaa kilpailun. Mikäli yleisöä saapuu reiteille kiellosta huolimatta, voi poliisi tulkita tilanteen niin, että rajoituksia on rikottu. Näin EK voi jäädä ajamatta ja pahimmassa tapauksessa ralli joudutaan keskeyttämään, painottaa Pekkarinen.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Vuoden ensimmäisessä osakilpailussa on mukavasti mukana myös paikallisia. Harrasterallisarjan virallisia luokkia löytyy 23 ja lisäksi on kahdeksan sarjan ulkopuolista lisäluokkaa. Lisäluokista luokka 25 on niin sanottu Ford-luokka, joka ajetaan ennakkotutustuttavana ja lähtee reitille ensimmäisenä. Tämä on tarkoitettu erikoisemmille Ford-merkin kilpa-autoille, joita ei muuten välttämättä nähtäisi kilpailussa. Tähän luokkaan starttaa Ford Escort RS2000-autollaan joutsalainen Matti Heino kartturinaan Teemu Heino. Muissa lisäluokissa paikallisia edustavat (kuljettaja/kartanlukija) Rauno Jaakkola/Jani Jaakkola, Juha Tuukkanen/Krista Tuukkanen sekä Jukka Tanttu kartturinaan kangasniemeläinen Juha Kuparinen.

Harrasterallisarjan virallisissa luokissa puolestaan kisaavat paikallisista tutut kaksikot Kari Mutkala/ Tatu Mutkala, Antti Aro/Samuli Saltiola ja Markku Hahtokari/Otto Järvinen. Leivonmäkeläinen Mikko Halinen istuu jämsäläisen Mika Möllerin kartturina. Joutsalaisen Joonas Tonterin kartturina on tällä kertaa helsinkiläinen Markus Saxberg.

Pekkarisen mukaan suunnitteilla on tehdä livelähetystä Youtuben kautta, mikäli tekniikka ja suunnitelmat saadaan toteutumaan. Lisäksi ajaksi.fi-palvelusivustolle päivittyvät reaaliaikaiset tulokset, josta paikallisten menoa voi seurata. Pienen annoksen rallihuumaa voi kokea turvaväleistä huolehtien Joutsan kirkonkylällä, jonka läpi autot siirtyvät EK1:stä EK2:seen.

Jonna Keihäsniemi