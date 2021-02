Helluntaiseurakunnan kirppis muutti kellarikerroksesta katutasoon isojen näyteikkunoiden ääreen

Joutsan helluntaiseurakunnan kirpputori muutti tammikuussa uusiin tiloihin. Kirpputori toimi viimeisten noin viidentoista vuoden ajan Jousitiellä seurakunnan toimintakeskuksen alakerrassa, mutta hiljattain se siirrettiin katutasoon toimintakeskuksen naapuriin seurakunnan ostettua tyhjillään olleen liiketilan.

Muuton syynä oli kirpputorilla vapaaehtoisena työskentelevän Erja Höltän (kuvassa yllä) mukaan entisen, noin 60 neliön suuruisen tilan käyminen pieneksi.

– Meillä rupesi niin hyvin lahjoituksia tulemaan, että meillä oli ahdasta siellä entisessä. Ja se oli pimeä, siellä ei ole kuin yksi ikkuna ainoastaan ovessa. Ja kun tästä tuli puhetta meille päin, että tämmöinen tila on tässä ihan vieressä, niin tämä on erittäin oivallinen meidän seurakunnan kanssa, taustoittaa Hölttä.

Hän uskoo, että katutasossa kirpputori huomataan. Entisellä paikalla se sen sijaan oli hieman piilossa, eivätkä kaikki edes tienneet sen olemassaolosta.

Uudessa tilassa on 85 neliötä, hyvät näyteikkunat ja sovituskopit, keittiö sekä hyvät sosiaalitilat, joita edellisessä ei Höltän mukaan ollut. Hölttä onkin todella tyytyväinen uuteen tilaan ja tietää myös asiakkaiden pitävän siitä.

– Hehän ovat olleet ihan innoissaan, kun ovat tulleet sisään, että ihanan valoisaa ja tilavaa. Nyt näkee ja saa katsella rauhassa tavaroita.

Viikkotasolla kirpputorilla käy Höltän mukaan tällä hetkellä noin 40 asiakasta. Kesää kohti kävijämäärä kasvaa ja vastaavasti koulujen kesälomien päätyttyä jälleen vähenee.

Joutsan helluntaiseurakunnan kirpputorilla vapaaehtoisena työskentelevä Erja Hölttä ei ole kirpputorilla yksinomaan pitääkseen sitä auki tai myydäkseen tuotteita asiakkaille, vaan hän on myös paikalla sitä varten, jos asiakkaat tahtovat jutella jostain.

Toisin kuin tavallisissa kirpputoreissa, helluntaiseurakuntien kirpputoreissa ei ole kyse bisneksestä vaan lähetystyön tukemisesta. Joutsan helluntaiseurakunnan kirpputorin tuotto ohjataan Erja Höltän mukaan täysimääräisenä lähetystyöhön.

Viime vuosina tuotolla on tuettu Höltän mukaan seurakunnan kahta ugandalaista kummilasta sekä eri lähetyssaarnaajaperheitä, viimeisimpinä Thaimaassa vuosina 2005–2020 ollutta Lehtimäen perhettä, viime vuodesta alkaen Espanjassa ollutta Huotarin perhettä sekä pitkin maailmaa raamattukoulua pitämässä kiertäviä Ulla ja David Dahlénia.

Myytävät vaatteet ja tavarat saadaan lahjoituksena yksityisiltä. Hölttä sanoo myyntiin otettavan esimerkiksi vaatteita, kenkiä, kodintekstiilejä ja astioita. Mitään kovin isokokoista kuten huonekaluja ei voida ottaa ja kirjojenkin kanssa on Höltän mukaan vähän siinä ja siinä, otetaanko niitä, koska niillekään ei ole paljoa tilaa. Päätös kirjojen ottamisesta syntyykin tapauskohtaisesti.

Myöskään tupakansavun hajuisia tai märissä tiloissa pidettyjä kosteita, haisevia vaatteita ei mielellään oteta myyntiin, sillä tänä päivänä kirpputorivaatteen pitää olla Höltän mukaan siistiä ja puhdasta. Vuosien varrella hän on pistänyt merkille kirpputoritoiminnan muuttuneen paljonkin aiemmasta.

– Ennenhän tuotiin myyntiin hirveän rikkinäistä tavara, että jos joku korjaa tai muuta. Mutta nykyäänhän se on sitä, että se pitää olla melkein kuin uusi ja siisti ja puhdas vaate, ja tavara sama juttu.

Hölttä iloitsee siitä, että tavaraa on lahjoitettu myyntiin niin runsaasti. Hän kuvaa jokaista niistä kertyvää senttiä tärkeäksi.

– Olen aina sanonut, että jokainen sentti on iso raha ulkomailla. Meillä se on pieni, mutta siellä se on iso raha.

Joutsan helluntaiseurakunnan kirpputori pyörii kokonaan seurakunnan vapaaehtoisten voimin. Erja Höltän ohella mukana ovat olleet Mirja ja Pertti Tonteri, Anja ja Erkki Heinonen sekä Raija Saarinen. Hölttä itse muistelee aloittaneensa kirpputorilla vuonna 2006. Hän ei tunnustaudu himokirppiskävijäksi, mutta sanoo kyllä ostavansa paljon kirpputorilta.

– Kyllä minä kaiken melkein hankin kirpputorilta, kun minulle nyt riittää ihan se, että se on toimiva ja sitä tarkoitusta varten, mitä se on tehty.

Tarja Kuikka

Kirpputoritoimintaa jo runsaat 30 vuotta

Joutsan helluntaiseurakunta aloitti kirpputoritoiminnan vuonna 1989 Jousitiellä kirjakaupan tiloissa tarkoituksenaan kartuttaa toiminnalla varoja, jotta saisi rakennettua uuden toimintakeskuksen Puutteenkujan tontilleen.

Asiassa toimivat tuolloin puuhamiehinä Elli ja Leevi Kuikka.

Seurakunnan rakennussuunnitelmat muuttuivat, kun se osti vanhan Osuuskauppatalon saneerauksen yhteydessä tarvitsemansa tilat sieltä.

Parin vuoden päästä kirpputori siirtyi kunnan omistamiin tiloihin puukoululle, joka sijaitsi nykyisen sote-keskuksen henkilöstön parkkipaikan alueella.

Puukoulun purkupäätöksen jälkeen 2000-luvun alkupuolella kirpputori siirtyi Jousitielle seurakunnan tiloihin sen toimintakeskuksen alakertaan, jossa se toimi tammikuuhun 2020 saakka.

Alussa kirpputoria pyöritettiin vapaaehtoisvoimin, mutta toiminnan vakiinnuttua sitä hoidettiin myös palkkatukityöllistettyjen avulla.

Nykyisin kirpputori pyörii vapaaehtoisvoimin.

Tiedot: Arto Hölttä