Puheenvuoro: Tavoitteena monimuotoinen, omavarainen ja iskunkestävä Joutsa

Korona-pandemia on opettanut meille paljon. Se pysäytti normaalin arjen, eristi ja opetti sietämään epävarmuutta.

Vaikka arkemme mullistui, kunta toimi. Poikkeuslain toimet jalkautettiin nopeasti käytäntöön. Yhdessä viikonlopussa siirryttiin mm. etäkouluun.

Resilienssi eli muutosjoustavuus on ansaittu laatusana, kun puhutaan kunnista. Kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ansaitsevat kiitokset koronakriisin hyvästä hoidosta.

Koronan kaltainen tilanne on hyvä testi. Mitä siitä pitäisi oppia ja mitä tehdä, jotta Suomi olisi jatkossa iskukykyisempi ja vastustuskykyisempi ulkoisia ja sisäisiä uhkia ja epävarmuutta vastaan?

Minulla oli ilo olla mukana pohtimassa tätä kysymystä tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa työssäni. Tuotimme 50 toimenpide-ehdotusta, joista moni sopii Joutsaan. Raportti on luettavissa kokonaan Ajatuspaja Alkion ja Maaseudun Sivistysliiton sivuilta.

Yksi Joutsan vahvuus on sen monimuotoisuus, vehreys ja väljyys. Täällä on kansallispuisto, puhtaat vesistöt, metsää ja myös uutta teknologiaa kuten biokaasuasema. On tilaa asua, elää, liikkua ja hengittää myös poikkeusoloissa.

Monimuotoisuusajattelu on tärkeää myös kuntastrategiassa ja Joutsan elinkeinopolitiikassa. Pieni, monimuotoinen ja hajautettu elinkeinorakenne on vahvuus. Tätä tulee kuntapäätöksenteolla tukea entisestään.

Olisi synkkää, jos kunnassa olisi vain yksi työllistäjä, joka sitten jossain vaiheessa lopettaisi. Sellainen Joutsa on vahvempi, jossa tehdään monenlaista samaan aikaan. Hyödynnetään Oravakiven mahdollisuudet ja tuetaan pieniä, aloittavia yrityksiä. Luodaan työpaikkoja.

Suuryrityksiksi ei synnytä – niiksi kasvetaan. Maantieteellinen sijainti menettää merkitystään monipaikkaisuuden myötä. Tässä on Joutsan mahdollisuus.

Omavaraisuusajattelu konkretisoitui vuosi sitten wc-paperien ja jauhelihan hamstraamiseen. Opimme arvostamaan kotimaista.

Vaikka paluuta omakotitalon takapihalla vaeltavaan kanalaumaan ja possuun ei ole, tarvitaan alueellisen ruoantuotannon ja sitä kautta paikallistalouden vahvistamista. Myös hankintaosaamista on parannettava suosimaan joutsalaista. Ollaan ylpeitä omistamme!

Jotta joutsalaiset saisivat tarvitsemansa palvelut ja jotta Joutsa olisi tulevaisuudessa elinvoimainen ja vetovoimainen, tarvitaan monimuotoisuutta ja omavaraisuutta. Lisäksi tarvitaan iskunkestävää päätöksentekoa.

Iskunkestävä päätöksenteko on kaikkea muuta kuin kovuutta. Se ei perustu rahaan, vaan punnittuun tietoon. Se on visionäärisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Se on kuntalaisten kuulemista, keskustelua ja ratkaisukeskeisyyttä.

Pauliina Maukonen

tutkimuskoordinaattori, YTM

kuntavaaliehdokas (kesk), Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.