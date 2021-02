Hedman nähdään tulevana sunnuntaina esitettävässä jaksossa

Joutsalainen Margit Hedman kilpailee tällä kaudella The Voice of Finland-ohjelmassa. Hedmanin esitys nähdään televisiossa tämän viikon sunnuntai-iltana jaksossa numero kahdeksan. Parhaillaan televisiossa näytettävissä jaksoissa on meneillään Ääni ratkaisee-osio, jossa kilpailijat esiintyvät tähtivalmentajille studioyhtyeen säestyksellä. Tässä vaiheessa tähtivalmentajat istuvat lavaan päin selin, joten he eivät näe kilpailijoita, vaan kuulevat ainoastaan äänen.

Mikäli tähtivalmentaja haluaa saada kilpailijan omaan tiimiinsä, tulee hänen painaa nappia ja tuoli kääntyy. Jos saman kilpailijan kohdalla useampi kuin yksi valmentaja painaa nappia, saa kilpailija tehdä itse päätöksen, kenen mukaan lähtee. Ääni ratkaisee-osion aikana jokaisen tähtivalmentajan tulee kerätä omaan joukkueeseensa yhteensä 12 kilpailijaa.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Tulevana sunnuntaina televisiossa nähtävässä jaksossa selviää, jatkuuko Margit Hedmanin kilpailu The Voice of Finlandissa.

Uutista muokattu 8.2.2021 klo 08.09. Sunnuntaina esitettävä jakso on numero kahdeksan, eikä numero seitsemän.