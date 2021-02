Sattumia-palsta: Naapurimme Pirkanmaalla

Joutsan seutukuntahan sijaitsee tunnetusti maakuntien rajaseuduilla. Keski-Suomeen vankasti kuuluvan Joutsan raja sivuaa niin Etelä-Savon kuin Päijät-Hämeenkin maita ja mantuja. Tästä seuraa luonnollisesti monia erityispiirteitä vaikkapa tiedotusvälineiden toimintaan tai kunnalliseen hallintoon. Vaikka kuntayhteistyö esimerkiksi Hartolan suuntaan toimii aivan hyvin, asettaa maakuntaraja monia rajoitteita ja kynnyksiä yhteistyölle.

Samaten paikallislehden toimituksessa lähikuntien asioista selvillä pysyminen edellyttää kolminkertaista maakuntamedian tarkkailua. Sattumia-palstankin toimitus seuraa päivittäin niin Keski-Suomen, Etelä-Savon kuin Päijät-Hämeenkin Ylen maakuntatoimitusten uutisointia.

Nyt tähän maakuntasoppaan on saatu lisää mausteita. Nimittäin kuluvan vuoden alusta lukien Kuhmoisten kunta siirtyi Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan. Ja – vaikkei sitä ehkä moni ole huomannutkaan – Kuhmoinen on Luhangan ja siten myös Joutsan seutukunnan rajanaapuri.

Tosin Luhangan ja Kuhmoisten raja on pääosin kirjaimellisesti veteen piirretty viiva. Kuntaraja nimittäin kulkee pääosin keskellä Päijännettä. Maarajaa kunnilla on noin 70 metrin verran Päijänteen Saviselän Kakarin saaressa. Saaressa on itse asiassa kolmen kunnan rajapyykki, sillä ainakin toistaiseksi Keski-Suomeen kuuluvan Jämsän raja kulkee myös Kakarin saaressa.

Sattumia-palstan toimituksessa onkin laajennettu naapuriseurantaa kattamaan myös Pirkanmaan alueen. Tokihan tätä on pidettävä rikkautena maakuntanaapureiden kirjossa – nääs.

Markku Parkkonen

Kuva: Google Maps.