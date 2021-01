Margit Hedman mukana Suomen suurimmassa laulukilpailussa

Joutsalainen neljän lapsen äiti Margit Hedman kilpailee tällä kaudella The Voice of Finlandissa. Hedman on ammatiltaan maatalouslomittaja ja klinikkaeläinhoitaja. Pienestä perheen painostuksesta sekä läheiselle tehdystä lupauksesta Hedman päätti ilmoittautua.

– Laulaminen on ollut elämässäni isossa roolissa aina. Kun ohjelman ensimmäiset kaudet pyörivät telkkarissa, pohdin useasti, uskaltaisinko lähteä mukaan. Viime kesänä sitten menin kummipojalle lupaamaan, että täti hakee mukaan. Eihän sitä lupausta voinut pettää, Hedman kertoo.

Ohjelmaan ilmoittautumiseksi piti kuvata video, jossa esitteli lyhyesti itsensä ja antoi laulunäytteen. Hakuaikaa oli pitkästi, mutta vasta viimeisenä ilmoittautumispäivänä Hedman lähetti videonsa. Lisäksi nettiyhteydet temppuilivat ja videon lataamisen kanssa meinasi aika loppua, mutta lopulta myöhään illalla ilmoittautuminen näytti onnistuneen.

– Putsasin takapihalla mustikoita ja totesin miehelle, että nyt kyllä kuvataan se video, tänään on viimeinen mahdollisuus. Siinä sitten lauleskelin ja ensimmäisen otoksen lähetin, summaa Hedman.

Kutsu koelauluihin kilahti paluupostina jonkin ajan päästä, eikä Hedman ollut uskoa lukemaansa. Hän lähti koelauluihin, ja vasta kilometri ennen koelaulupaikkaa päätti laulettavan kappaleen. Sen jälkeen tuli kutsu Ääni ratkaisee–osioon, jolloin Hedman sairastui kovaan flunssaan. Tie omaan esiintymisvuoroon oli tuskainen, mutta se oli jo kilpailun kolmas vaihe.

– Pohdin useamman kerran, että kannattaako minun todella lähteä kilpailemaan. Olen hyvin arka laulamaan ihmisten edessä, saatika sitten kameroiden ympäröidessä. Kaikesta huolimatta lähdin matkaan, ja tässä vaiheessa kilpailua on karsittu jo toista tuhatta, kommentoi Hedman.

Vaikkei yleisön edessä laulamista ole juurikaan ollut, on Hedman sitäkin enemmän laulanut yksinään. Kotiäitinä laulu raikaa päivittäin ja navetalla töissä ollessaan Hedman ei juurikaan ole hiljaa. Hedmanin musiikkimaku on hyvin monipuolinen, häneltä sujuu niin iskelmä, pop, hevirock kuin gospel. Mitään varsinaista suosikkigenreä ei ole, vaan kaikki käy. Täysin kokemattomana Hedman ei kilpailuun lähde, vaan hän on vuoden 2001 karaoken SM–kisojen voittaja. Tästä seuraavana vuonna hänet kruunattiin Lavatähtiprinsessaksi, ja vuonna 2005 hän sijoittui kymmenen parhaan joukkoon Tangomarkkinoilla.

Monen genren taitajana Hedmanille ei mahdollisen tähtivalmentajan valitseminen tuota hankaluuksia. Lisäksi takana on perheen vankka tuki ja kannustus tavoitella unelmia.

– Minulle on ihan sama kuka olisi valmentajana, kaikilla on varmasti annettavaa. Jokainen vinkki on aina eteenpäin. Minun tekee mieli haastaa itseäni ja panostaa laulamiseen, nyt jos koskaan on sen aika. Haluan olla myös esimerkkinä lapsille, että unelmia on hyvä tavoitella, toteaa Hedman.

Mikä ihmeen The Voice of Finland?

Suomalainen versio hollantilaisesta The Voice of Holland- ohjelmaformaatista, jossa etsitään laulajakykyjä.

Kilpailussa ei ole tuomareita, vaan suositut suomalaiset laulajat ovat mentoreita eli tuttavallisemmin tähtivalmentajia

Koelauluissa ääni ratkaiseva asia, sillä tähtivalmentajat istuvat selin laulajiin

Ensin laulajat kilpailevat oman tiiminsä kesken, jonka jälkeen finaalissa kaikkien tiimien parhaat kohtaavat toisensa

Tänä keväänä nähtävä kausi on järjestyksessään kymmenes ja samalla juhlakausi

Kauden tähtivalmentajina toimivat aiemmilta kausilta tutut Juha Tapio, Redrama, kaksikko Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki. Uutena valmentajana nähdään Maija Vilkkumaa.

Jonna Keihäsniemi

Margit Hedman rohkaistui perheen ja läheisten kannustamana lähtemään mukaan yhteen Suomen suurimmista laulukilpailusta.