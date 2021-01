Mitenkäs: Onko JoSePa noudattanut kävijämäärärajoituksia ryhmiensä toiminnassa?

JS Digissä kerrottiin hiljattain JoVoLin viime maanantaina järjestämän jumpan herättäneen sivullisten keskuudessa runsaasti hämmästelyä. Hämmästelyn aiheena oli se, miksi JoVoLi järjestää jumppaa normaalisti, vaikka kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa. Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Myös JoSePan toiminta on herättänyt aiemmin saman asian tiimoilta runsaasti keskustelua. Harrastusryhmien toiminnan käynnistyttyä vuodenvaihteen jälkeen ensimmäisellä toimintaviikolla JoSePan yhdessä jalkapalloryhmässä ja sulkapalloryhmässä olisi ollut Joutsan Seudulle kerrotun mukaan yli kymmenen henkilöä ilman, että näitä olisi jaettu salin väliverholla pienempiin porukoihin. Joutsan Seutu kysyi myös tästä porua aiheuttaneesta asiasta seuralta.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Onko JoSePa noudattanut voimassa olleita kävijämäärärajoituksia ryhmiensä toiminnassa, JoSePan puheenjohtaja Jarmo Keihäsniemi?

– On noudatettu. Kahdeksasta kymmeneen siellä on väkeä ollut, ei ole ollut enempää meidän aikuisten ryhmissäkään, nuorissahan on saattanut olla.

Mistä puheet kävijämäärärajoitusten ylittämisestä sitten ovat peräisin?

– En osaa sanoa, mistä nämä on ja miten nämä on laskettu, kun siellä hallillahan on porukkaa. Tuossakin samaan aikaan siellä on joku lentopalloporukkakin, mikä ei ole meidän porukkaa, ja siellä on verho välissä ja ne ovat omassa ryhmässään toisessa päässä hallia.

Onko JoSePan nuorten harrastusryhmissä ollut enemmän kuin kymmenen henkeä silloin, kun kymmenen hengen kävijämäärärajoitus on ollut voimassa, nuorten ryhmiä vetävä Janne Pajunen?

On ollut, mutta sitä salia on jaettu pienempiin osioihin. Minun joukkueet ovat niin pieniä, minullahan ei ole kuin 12 pelaajaa, niin olen jakanut porukkaa sillä lailla, että siellä on verhon takana tietty porukka ollut, että ne ei ole samassa tilassa, ne ovat harjoitelleet omaa siellä verhon takana. Ja sitten on vaihdettu porukkaa. Eli on menty näiden ohjeiden mukaan, mitä on tullut.

Tarja Kuikka