S-Pankin uudet henkilöllisyyden todistamisen käytännöt vielä vieraita osalle Joutsan S-marketissa talletuksia tekevistä

S-Pankin vuoden alussa muuttuneet henkilöllisyyden todentamisen käytännöt ovat hämmentäneet alkuvuonna osaa Joutsan S-marketin kassalla rahaa tallettavista asiakkaista.

S-marketissa on törmätty tammikuussa jonkin verran siihen, etteivät kaikki asiakkaat tiedä, että henkilöllisyyttä ei voi enää kaupan kassalla talletuksen yhteydessä todistaa ajokortilla, vaan ainoastaan passilla tai henkilökortilla. Käteistä nostaessa ajokortti kelpaa yhä henkilöllisyystodistukseksi, jos se on myönnetty 1.10.1990 jälkeen.

Asiakkaiden epätietoisuus muutoksesta on Joutsan S-marketin marketpäällikkö Ville Nurmen (kuvassa yllä) mukaan yllättänyt kaupan väen.

– Kieltämättä on tullut meille pikkuisen yllätyksenä, että asiakkaat eivät ole siitä tietoisia. S-Pankkihan on lähestynyt kaikkia asiakkaitaan S-Pankin verkkopalvelussa kirjeellä, missä tästä asiasta on ilmoitettu. Eli kyllä siitä on kerrottu, sanoo Nurmi.

Hän kuitenkin pohtii, että esimerkiksi ikäihmiselle voi olla haasteellista saada tieto pankin verkkopalvelusta.

Minkä verran asiakkaat tekevät Joutsan S-marketissa talletuksia esimerkiksi viikkotasolla, sitä Nurmi ei voi kovin tarkkaan julkisuuteen kertoa. Talletuksia tehdään hänen mukaansa kuitenkin viikoittain.

Osalla asiakkaista S-Pankin uudet henkilöllisyydentodistamiskäytännöt ovat tiedossa, mutta osalle asia tulee kassalla ikävänä yllätyksenä. Kaikki eivät Nurmen mukaan ymmärrä, miksi juuri rahaa tilille laittaessa vaaditaan vahvaa tunnistautumista.

– Asiakkaat ehkä mieltäisivät sen enemmän niin päin, että se pitäisi olla, kun sieltä tililtä nostetaan. Mutta kun se tunnistaminen perustuu lakiin ja pankit ovat velvollisia tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa.

Vahvalla tunnistautumisella talletuksen yhteydessä pyritään Nurmen mukaan ehkäisemään muun muassa rahanpesua.

S-Pankin toimipaikoissa on siis vuoden alusta hyväksytty henkilöllisyystodistuksina vain passi, henkilökortti tai S-mobiilin tunnistaminen – tosin S-mobiililla ei voi tunnistautua S-ryhmän toimipaikkojen kuten Joutsan S-marketin kassalla. Käteistä nostaessa muovinen 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti kelpaa yhä, ei kuitenkaan enää pahvinen ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Tärkein syy muutokseen oli S-Pankin viestintäpäällikkö Kaisa Pennasen mukaan turvallisuuden parantaminen.

– Vanhat ajokortit ovat voimassa pitkään, mikä vaikeuttaa asiakkaan tunnistamista. Lisäksi vanhoissa ajokorteissa ei ole nykyisen kaltaisia turvatekijöitä, joiden avulla voitaisiin varmistaa henkilöllisyystodistuksen aitous. Ajokorteistahan myönnetään myös kaksoiskappaleita kadonneiden tilalle, joten kaksi henkilöä voisi teoriassa käyttää samaa asiakirjaa.

Pennanen jatkaa, että passi ja henkilökortti ovat Suomessa virallisia henkilöllisyystodistuksia, ja vuoden 2019 alusta alkaen myös ne tunnistusasiakirjat, joilla on voinut avata asiakkaalle sähköisessä tunnistamisessa käytetyt pankkitunnukset.

– Muutoksella pyritään myös selkeyttämään pankkiasioiden hoitamista niin, että asiakas voi käynnillään hoitaa kaikkiin palveluihin liittyviä asioita samalla henkilöllisyystodistuksella. Vastaavia muutoksia on tehty myös muissa pankeissa.

Muutoksesta tiedotettiin Pennasen mukaan pitkin syksyä eri kanavissa kuten S-Pankin verkkosivuilla, verkkopankissa, sosiaalisen median kanavissa ja asiakaspalvelupisteissä. Tämän uskottiin riittävän, eikä henkilökohtaisia viestejä kaikille asiakkaille ole siksi toistaiseksi lähetetty.

– Kuuntelemme kuitenkin asiakkaidemme palautetta herkällä korvalla ja reagoimme tarvittaessa. Teemme kovasti töitä sen eteen, että tieto tavoittaisi kaikki asiakkaamme, sanoo Pennanen.

Tarja Kuikka