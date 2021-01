Leivonmäen kansallispuiston taukokatokseen haetaan yrittäjää

Metsähallitus hakee parhaillaan Leivonmäen kansallispuistoon Selänpohjan pysäköintialueen taukokatoksessa toimimisesta kiinnostunutta yrittäjää. Selänpohjan pysäköintialueelle viime syksynä valmistuneessa taukokatoksessa voi Metsähallituksen mukaan esimerkiksi vaihtaa varusteita tai syödä eväitä suojassa sateelta, ja lisäksi katos voisi toimia yritystoiminnan kuten pop up -kahvilan tukikohtana.

Kansallispuiston kävijämäärä on ollut vahvassa kasvussa, ja kun kahtena edellisvuonna Selänpohjan pysäköintialueella toiminut, hyvän vastaanoton saanut telttakahvila Leivonen on lopettanut, on uudelle yritykselle Metsähallituksen mukaan tilausta.

Taukokatosta tarjotaan yrittäjän tai yrittäjien käyttöön retkeilyneuvontaa vastaan. Metsähallitus edellyttää puistossa toimivilta yrittäjiltä yhteistyösopimusta sekä sitoutumista kestävän luontomatkailun periaatteisiin.

Taukokatoksen yrittäjänhaku kestää 7. helmikuuta saakka.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka