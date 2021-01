Mitenkäs: Miksi JoVoLi järjestää jumppia normaalisti kokoontumisrajoitusten aikana?

JoVoLin maanantaina Joutsan liikuntahallilla järjestämä jumppa on herättänyt sivullisten keskuudessa runsaasti hämmästelyä. Maanantai-iltana jumpan aikaan liikuntahallin liepeillä liikkuneet sivulliset ovat ihmetelleet sitä, miksi JoVoLi järjestää jumppaa normaalisti, vaikka Keski-Suomessa on edelleen voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus.

Silminnäkijöiden havaintojen mukaan liikuntahallin parkkipaikalla oli jumpan aikaan runsaasti autoja ja tämä on herättänyt epäilyksen, ettei JoVoLi noudattaisi voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Joutsan Seutu kysyi porua aiheuttaneesta asiasta seuralta.

Miksi JoVoLi järjestää jumppaa normaalisti, vaikka tällä hetkellä on edelleen voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus, seuran puheenjohtaja Johanna Oksanen?

– JoVoLin jumpassa on ollut eilen kaksitoista jumppaajaa, hallista on ollut käytössä 2/3 salia. Ja se on jaettu puoliksi niin, että toisella puolella ollut kuusi ja toisella kuusi. Väliverho on laskettu jakamaan aluetta, niin kuitenkin, että ohjaaja näkyy molemmille puolille. Eli osa autoista on ollut Flanelsin järjestämässä rouvasählyssä ja ennen jumpan alkua siellä on ollut edellisestä ryhmästä autoja vielä. Myös muut seurat ovat tietääkseni saaneet ohjeen niin, että yhdessä lohkossa ei ole kymmentä henkilöä enempää. JoVoLi on toiminut ihan lain ja kunnan ohjeiden mukaan, Oksanen kertoi tiistaina.

Tarja Kuikka