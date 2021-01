Riemu vei paikallistaiston

JoSePa jatkoi oletettuja härkäviikkoja Futsal-liigassa keskiviikkoiltana vierasottelulla Jyväskyläläistä Liikunnan Riemua vastaan. Tiukan taistelun jälkeen tulos oli valitettavan tuttu, kotijoukkue vei pisteet maalein 4-3 (1-0).

JoSePalta oli sivussa edelleen Hanslian ja Manzo, lisäksi viime hetkillä pois joutuivat jäämään Jarkko Kosunen ja maalivahti Aake Partio. Otto Piilinkin pelikyky varmistui vasta viime hetkillä. Tästä syystä esim. joukkueen tämänvuotiset noviisit Elmeri Linnamo ja Heikki Rasmus saivat runsaasti peliaikaa ja hoitivatkin hommansa hyvin. Tietenkin joukkueen kahden parhaan maalintekijän puuttuminen ja viime hetken poisjäännit vaikuttavat, mutta sen taakse on turha piiloutua. Muut vastuunkantajat astukoot esiin.

JoSePa aloitti ottelun hyvin ja oli niskan päällä käytännössä koko ensi jakson. JoSePan prässi peli vaikeutti ajoittain pahasti Riemun pelinrakentelua, mutta pienet nukahdukset merkkauspelissä järjestivät sen verran sutinaa JoSePankin päähän, että maalipaikat menivät suht tasan ensimmäisellä jaksolla. Sivurajakuviosta Riemu pääsi kuitenkin Matias Hovin toimesta kuittaamaan helpohkosti 1-0 puoliaikatuloksen isännille.

Toisen jakson alussa Riemu lisäsi johtoaan, mutta sitten Otto Piili päätti ihan ite yrittää Riemun kaatoa. 1-2 tuli läpiajosta riiston jälkeen, ja hetkeä myöhemmin sama mies ohjasi Janne Kosusen sivurajan maalin edestä verkkoon. Riemu siirtyi jälleen johtoon, mutta Piili karkasi taas ja viimeisteli hattutempun. Riemu tuli vielä kerran, ja jälleen kerran JoSePa sai ihan hyvästä taistelusta palkinnoksi nolla pistettä.

Taistelupeli lienee oikea termi tälle esitykselle molemmin puolin. Riemu taisteli JoSePan prässiä vastaan ja JoSePa Riemun lisäksi omia virheitä vastaan. Taistelija n:o 1 on JoSePalla jo useassa pelissä peräkkäin ollut Otto Piili, joka huonosti pelatessaan pelaa silti aika hyvin. Eilen esitys oli 10-. Miinus siitä, että kaksi maalia olisi vielä tarvittu…

JoSePa esitys oli kokonaisuutena ihan ok, mutta se ei riitä. Riemu on tällä hetkellä juuri tuon maalin verran JoSePaa parempi. JoSePan pelissä näkyy harjoitusten ja pallokosketusten puute. Pelissä tulee tämän takia virheitä, minkä takia maalivahdit ovat kovilla. Pienet flunssanpoikaset aiheuttavat jatkuvaa ramppaamista testeissä ja harjoituksissa ei oikein ehjillä kokonaisuuksilla päästä treenaamaan. Silti, treeni on ainoa konsti kierteen katkaisuun. Pelitkin käyvät hyvästä treenistä, ja koko ajan otetaan pieniä askeleita eteenpäin. Ikävä kyllä näissä ”pelitreeneissä” menetetään ihan oikeita pisteitä.

Riemu tarttui nyt playoff-paikkaan ainakin puolellatoista kouralla tukevasti. JoSePan playoffunelma on aika kaukana, mutta vielä tavoitettavissa. Korona on tuonut kauteen monia yllätyksiä, esim. JoSePalta siirtyi tulevaisuuteen ensi viikonlopun pohjoisen kiertue. Korona aiheuttaa yllätyksiä sekä harjoituksiin että otteluihin, joten kaikkea voi vielä kevään aikana sattua, JoSePallakin on vielä 12 peliä jäljellä. FC Kemin ja Tornion vieraskohtaamisten siirryttyä seuraava ottelu JoSePalla on GFT Espoota vastaan 24.1. kotona.

Valmentajan kommentti: Mikko Paappanen, JoSePa:

”Tasainen vääntö kuten arvattiin. Pelin hallinta vaihteli puolelta toiselle. Lopussa kumpikin varoi virheitä takaiskun pelossa. Lopussa sitten Riemu rokotti meidän virheen jälkeen. Aika iso lovi tuli Partion ja etenkin Jakke Kosusen poisjääntien takia, mutta Elmeri Linnamo paikkasi Jaken tontin varsin hyvin. Taistelusta iso kiitos joukkueelle mutta eihän se hirveesti lohduta kun kaikki pinnat jäi Jyväskylään.”

Petri Hentinen