Purnun ensimmäiset rinteet auki perjantaina

Hiihtokeskus Purnun kausi avataan tämän viikon perjantaina. Hartolan Vuorenkylässä sijaitseva, Vuorenkylän Purnu Oy:n pyörittämä hiihtokeskus avaa perjantaina iltapäivällä ensimmäiset kaksi rinnettä samalla, kun muiden rinteiden lumetus jatkuu edelleen. Purnussa on kaikkiaan viisi rinnettä ja niistä avataan uusia heti, kun rinteisiin saadaan riittävä lumikerros.

Tällä kaudella Purnussa on luvassa uudistuksia. Lastenrinteen reunaan on rakennettu uusi minipark, jossa voi harjoitella ensimmäisiä temppuja pikkuhyppyreissä ja reileissä. Uutta on rinneravintolankin kuvioissa, sillä ravintolasta vastaa uusi yrittäjä, Vuorenkylän Kahvila Kivibaarin yrittäjä Sampsa Ahonen. Yrittäjänvaihdos on myös tuonut rinneravintolaan uutta ilmettä.

Uuden kauden kynnyksellä myös Purnun verkkosivut uudistuvat. Jatkossa sivuilla on uutena ominaisuutena muun muassa hissilippujen verkkokauppa, jolla pyritään vähentämään ruuhkaa vuokraamon lippukassalla.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Tarja Kuikka