Koronavuosi näkyi Joutsan Kinossakin

Koronavirusepidemia näkyi myös Joutsan Kinon kävijätilastoissa vuonna 2020. Vuoteen 2019 verrattuna Kinon kävijämäärät vähenivät 28 prosenttia, mikä selittyy pääosin näytösten vähenemisellä. Kinon kevätkauden esitykset jouduttiin maaliskuussa peruuttamaan koronapoikkeustilan vuoksi.

Vuonna 2020 Kinossa oli yhteensä 146 näytöstä ja niissä 2.632 katsojaa. Vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 184 ja 3.664. Kävijämäärä per näytös (18 kävijää per näytös) laski hieman vuodesta 2019 (20 kävijää per näytös), mutta oli kuitenkin samalla tasolla kuin 2018.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Rakennustyö Timo Heino

Joutsan Kinon vuoden 2020 katsotuin elokuva oli Teräsleidit, jonka näki 341 katsojaa, eli 13 prosenttia vuoden kokonaiskävijämäärästä. Kinon kymmenen katsotuinta elokuvaa keräsi noin 64 prosenttia vuoden kokonaiskävijämäärästä. Kymmenessä suosituimmassa elokuvassa kävi keskimäärin 31 kävijää per näytös ja muissa elokuvissa keskimäärin kymmenen kävijää per näytös.

Markku Parkkonen