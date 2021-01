Flanelsin syksyn kausi paketissa

Syksyn salibandykausi on nyt paketissa. Ohessa Flanelsin joukkueiden kausiraportit:

2011-2013 tytöt ja pojat

SB-koulu 2011-2013 aloitti syksyn hyvillä mielin ja intoa täynnä valmiina jatkamaan siitä, mihin keväällä kausi harmillisesti keskeytyi. Mukana on tällä kaudella pelaajia kolmesta eri ikäluokasta. Muutama uusi pelaaja saatiin lisää tähänkin ryhmään, maailmantilanteen verottaessa myös toiseen suuntaan lapsia. Parhaimmillaan vuorolla on ollut yhtä aikaa 17 iloista lasta, onneksi saamme osan aikaa harjoituksista koko salin käyttöön. Olisi hienoa jos salitilanne mahdollistaisi myös toiset harjoitukset. Valitettavasti, vaikka Flanelsilla on harrastajia hurjan paljon, ei saliaikaa saada enempää.

Ohjaajina ovat tällä kaudella jatkaneet Marja Kuurne sekä Vesa Hurri ja lisäksi saatiin Kari Kuurne mukaan valmennustiimiin. Oppimisessa päästiin harppaus taas eteenpäin ja jo harjoitellut asiat alkavat sujumaan monilta pelaajilta todella hienosti. Hurjaa kehitystä on huomattu nimenomaan joukkueena pelaamisessa. Tämän ikäisille tärkeää on, että harrastus säilyy mielekkäänä ja joka kerta leikimmekin harjoituksissa, lasten suosikki on kuka pelkää puolustajaa. Syötöt ovat olleet tälläkin kaudella pääpainoite harjoittelussa. Jos katsotaan aikaa eteenpäin, tämä on ehkä tärkein taito, joka tässä lajissa on hallittava.

Suurin osa lapsista on mukana kilpatoiminnassa Intersport-liiga 2012-2013 joukkueessa. Kahta jälkimmäistä turnausta pystyi seuraamaan myös livenä netin välityksellä. Tänä vuonna runsaan pelaajamäärän takia ilmoitimme kaksi joukkuetta mukaan, jotta lapset saisivat hyvin peliaikaa. Turnauksien osalta kausi jäi lyhyeksi, vain kolme turnausta ehdittiin pelata. Viimeiseen turnauksen saimme pikaisen aikataulun takia vain toisen joukkueen mukaan, mutta tässä sarjamuodossa tämä onneksi onnistui. Joukkueet pärjäsivät jälleen hienosti ja katsojat saivatkin seurata välillä erittäin laadukasta peliä. Monet olivat omaksuneet juuri ne asiat mitä oli harjoittelussa painotettukin. Hieman aremmatkin pelaajat suoriutuivat hienosti ja ylittivät itsensä kentällä.

Valmennuskolmikko on erittäin ylpeä kaikista suojateistaan. Varsinkin viimeisen turnauksen ensimmäinen peli jää valmentajien mieleen. Siinä nähtiin kauden hienoimpia suorituksia ja hurjaa kehitystä kentällä. Syötettiin toisille laadukkaasti, liikuttiin vapaaseen paikkaan ja puolustettiin sekä hyökättiin koko kentällisen voimin. Maalivahdit pelasivat tällä kaudella myös kerrassaan loistavasti. Vielä ei joukkueella ole varsinaista maalivahtia, vaan muutama pelaaja pelasi toisessa joukkueessa kentällä ja toisessa maalissa.

Tätä porukkaa on ollut mielenkiintoista valmentaa. Mukana on paljon erilaisia lapsia ja harjoitteiden suunnittelussa yritetään miettiä monipuolisia harjoituksia, joissa kaikki kokisivat onnistumisia ja samalla taidot kehittyvät. Välillä on suunnitelmat parempi heittää hallin roskikseen, kun lapsilla on ”hieman” villimpi meno päällä ja ottaa pieni rauhoittuminen alas istumalla tai leikkiä vaikka banaanihippaa. Toivottavasti päästään taas tammikuussa jatkamaan harjoittelua turvallisesti.

Marja Kuurne

Pojat 2007-2010

Flanels D2-pojat pelasivat SSBL:n haastajasarjaa 2008–2009 syntyneiden ikäluokassa. Sarjassa saa pelata myös ilman erityislupaa kolme 2007 syntynyttä pelaajaa, joista yksi saa olla maalissa ja kaksi kentällä. Kuten tiedämme ovat ikäluokat vuosien saatossa pienentyneet toiminta-alueellamme, tästä ja osittain niukoista salivuoroista johtuen meilläkin tässä ryhmässä harjoittelee 2007–2011 syntyneitä pelaajia.

Sarjakokoonpanossa, eli D2 kilpajoukkueessa, pelaajat jakaantuivat näin: 2007 syntyneitä on kolme, 2008 syntyneitä neljä, 2009 syntyneitä neljä, 2010 syntyneitä 5 sekä yksi 2011 syntynyt. Meidän joukkueemme on selvästi sarjan nuorin.

Pienet ikäluokat joukkuelajin uhka vai mahdollisuus? Harjoitusten mielekkyyden, harrastajamäärien suuren suosion, myös kilpailullisen menestykseen kannalta ikäluokkien yhdistäminen on toimiva ratkaisu. Erityisesti joukkueen sekä yksilöiden kehittymisen kannalta ikäluokkien yhdistäminen on toiminut. Harjoituksiin osallistuu parhaillaan lähes 30 lasta samaan aikaan. Osa harrastaa, osa pelaa harrastesarjaa ja osa kilpasarjaa. Kaikessa tekemisessä on toisten kunnioittaminen ja tukeminen esimerkillistä. Joukkueemme vahvuutena onkin äärimmäisen hyvä joukkuehenki ja usko omiin kykyihin. Harjoittelemme kaksi kertaa viikossa, kun kaupungeissa harjoituksia on jopa neljä kertaa viikossa. Tässäkin mielestämme meillä on toimivampi konsepti, jotta lapsille jää myös aikaa muihin harrastuksiin ja motivaatio tehdä harjoitukset huolella säilyy.

Pelillisen menestyksen taustalla ja toiminnan keskiössä ovat aina lapset. Heille seuran on taattava laadukkaat mahdollisuudet kehittää vuorovaikutus-, yksilö- ja joukkuetaitoja. Taustalle tarvitaan toki vanhempien tuki, sponsoreita, seura-aktiiveja sekä hyvät puitteet. Nykyiseen valmennustiimiimme D2 poikien osalta kuuluu allekirjoittaneen lisäksi Jussi Seppälä, Ilari Suuronen ja Sami Pirttimäki. Laaja ja toimintaan sitoutunut valmennus pystyy auttamaan erityisesti yksilöitä kehittämään omia yksilötaitojaan ja hitsautumaan joukkueena yhteen. Harjoitukset ja pelit ovat yksi osa tekemistä ja taustalla tapahtuu myös paljon. Valmennusryhmä miettii illasta toiseen, miten tätä joukkuetta ja näitä loistavia yksilöitä voidaan kehittää.

Kausi alkoi syksyllä Lahdessa epävarmoissa tunnelmissa ja olimme kovasti altavastaajia. Tilanteita saatiin, mutta pelipaikat ja uutena tullut ison kentän pelitaktiikka sekä vaihtaminen oli vielä hiukan hakusessa. Usko ei kuitenkaan loppunut, vaan motivaatio ja nälkä vain kasvoivat. Onnistumisten kautta valmistauduttiin seuraaviin turnauksiin, joissa päästiin jo kunnolla haastamaan isompia pelaajia ja pisteitäkin alkoi tulla. Joukkueen kovan tason osoitti myös se, että 2010–2011 syntyneet pelaajamme eivät päästäneet vastustajan vanhempia pelaajia edes maalipaikoille ja pystyvät laittamaan tasavertaisesti kampoihin. Samaan aikaan oman joukkueemme vanhemmat pelaajat kannustavat pienempiään mahtaviin suorituksiin sekä omilla vahvoilla suorituksillaan tekivät tulosta. Aitoa kunnon tekemisen meininkiä ja yhteisöllisyyttä. Kevätkauteen lähdemme pelaamaan sarjan kärkipaikoista. Pelin kautta joukkue näytti itselleen olevansa oikeassa sarjassa kehittymisen suhteen.

Vallitsevan tilanteen takia kausi keskeytyi, mutta olemme valmiita mahdollisesti tammikuussa jatkuvaan sarjaan. Eikä tätä pelkästään pelien takia tehdä, eikä pidä tehdä. Tärkeää on, että lasten harrastaminen voi jatkua harjoittelun myötä. Muistetaan myös välipäivät temppuilla ulkona pallon ja mailan sekä kavereiden kanssa. Kasvun tiellä ollaan.

Pekka Huikko

Naiset

Varsin omituinen vuosi 2020 on jättänyt jälkensä myös salibandyharrasteisiin. Keväällä sarjapelit päättyivät poikkeuksellisen aikaisin vallitsevan maailmantilanteen takia ja sama koettiin nyt syyskaudella ensin yhden turnauksen peruuntumisen myötä ja sittemmin koko toiminnan jäädessä määrittelemättömälle tauolle.

Lähtökohdat kaudelle 2020-2021 olivat joka tapauksessa mallillaan; tappioton kevät 2020 takana ja nousu sarjatasoa korkeammalle toivat mukanaan positiivista energiaa joukkueeseen. Konkreettinen esimerkki tästä oli sisäharjoittelun aloittaminen jo hyvissä ajoin kesällä. Kauden alla pelatuissa harjoituspeleissä joukkue jatkoi voitokasta menoaan. Kaikki oli valmiina tosipeleihin.

Näitä tosipelejä ehdittiin pelaamaan syksyn aikana kaiken kaikkiaan neljä kappaletta, joista saldona kolme voittoa ja yksi tasapeli. Maaleja tehtiin noissa neljässä pelissä 16 ja päästettiin 9, joten maalierokin on mukavasti plussan puolella (+ 7). Sarjapelien jäädessä toistaiseksi tauolle Flanels johtaa sarjaa pisteen erolla Happeeseen ja MultiAntsiin. Tehopisteiden valossa onnistuneimmin kautensa ovat aloittaneet Henriikka Norola (4 peliä, 8+0= 8), Marja Kuurne (4, 4+3= 7), Mirka Pölkki (4, 1+5= 6) ja Mia Reponen (4, 5+0= 5).

Vaikka tänä vuonna ei ole hävitty peliäkään, pelillisesti joukkue ei ole vielä kenties näyttänyt ihan parasta osaamistaan. Näin ollen odotukset tulevaisuutta kohtaan ovat toiveikkaat. Viimeksi on pelattu sarjapelejä lähes pari kuukautta sitten, mutta se aika on käytetty hyväksi treenipuolella. Pitkään kaivattu pallokontrolli alkaa näyttämään aika ajoin pelitavalta ja muutoinkin sitoutuminen tekemiseen on ollut entisen kiitettävällä tasolla. Yhteisharjoitteet miesjoukkueen kanssa ovat edelleen lisänneet pelaajien reagointinopeutta ja suoritustasoa. Heidi Mutkalan organisoimissa alkuverryttelyissä on jopa nähty miesjoukkueen jäseniäkin. Yhteishenki seuran sisällä kukoistaa ja yhteistyötä joukkueiden kesken jatketaan varmasti edelleen, kunhan salin ovet taas aukenevat.

Palataanpa hieman vielä sarjapeleihin. Kaksi ”siirrettyä” turnausta on tarkoitus pelata kevätkauden päätteeksi huhtikuussa. Flanelsilla on siis edessään kevätkaudella kaiken kaikkiaan seitsemän turnausta, mikäli kansalliset olosuhteet sen sallivat. Kruununa kauden viimeinen turnaus vappuaattona Jämsänkoskella. Toivottavasti siellä taistellaan jälleen sarjanoususta…

Vesa Kuurne

Miehet

Miesten edustusjoukkue siirtyi täksi kaudeksi Kaakkois-Suomen puolelta Sisä-Suomen V-divisioonaan. Syyskaudella ehdittiin pelata vain neljä peliä ennen sarjan keskeyttämistä. Vain yhdellä pistemenetyksellä joukkue sijoittuu sarjan kärkipäähän. Alueen vaihdos ja ennen kauden alkua tehdyt linjaukset harrastuskynnyksen madaltamiseksi ovat osoittautuneet oikeiksi ratkaisuiksi ja otteet pelikentällä ovat olleet rennon positiivisia.

Äijäsähly pyöri taas totutusti koko kesän tutulla kaavalla maanantai-iltaisin. Vuorolla tärkeintä on edelleen ja tulevaisuudessakin hauskanpito hyvällä porukalla ja liikunnasta nauttiminen. Runsaan kävijämäärän perusteella on helppo todeta vuoron toimivan ja hoitavan tehtävänsä. Toivottavasti ensi vuonna pelit saadaan taas nopeasti käyntiin.

Ilari Suuronen