Pääkirjoitus: Edessä toivottavasti parempi vuosi

Vuosi 2020 jää maailmanhistoriaan yhtenä nykyajan vaikeimmista vuosista. Maailmanpolitiikan repivien kiistojen lisäksi koko ihmiskuntaa kosketti koronaviruspandemia, joka on tähän mennessä tappanut yli 1,7 miljoonaa ihmistä. Paikallisesti taudista on toistaiseksi selvitty hyvin. Joutsan seutukunnalla on raportoituja tartuntoja alle kymmenen, eikä yhtään kuolemantapausta.

Suomessakin on jo aloitettu koronavirusrokotteiden antaminen ja arvioiden mukaan kaikki halukkaat saavat sen kesään mennessä. Ehkä vuosi 2021 jää muistiin vuotena, jolloin voitettiin yksi historian pahimmista kulkutaudeista.

Vähemmän dramaattisia, mutta sinällään isoja asioita on luvassa ensi vuonna. Todennäköisesti eduskunta hyväksyy kevään aikana vuosikausia pallotellun sote-uudistuksen. Uudistus ei parin vuoden päästä voimaan astuessaan välittömästi näy mitenkään erityisen merkittävästi tavallisen kansalaisen elämässä, mutta palvelujen järjestämisen ja pienten kuntien kannalta kyseessä on valtava muutos.

Kunnallishallintoon tuo oman mausteensa kevään kuntavaalit. Joutsan seudulla paikallinen puolueväki on perinteisesti pitänyt kortit varsin pitkään piilossa – siis julkistanut ehdokaslistansa vasta aivan viime hetkillä. Poikkeuksen perinteisestä kaavasta on tällä kertaa tehnyt perussuomalaiset, jotka julkistivat jo marraskuussa osan ehdokkaistaan. Muutenkin vaalien mielenkiintoisin kysymys lienee se, pystyykö perussuomalaiset muuntamaan valtakunnallisen kannatuksensa vaalivoitoksi myös Joutsan seutukunnalla.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.